Fotod: Tallinnas tähistati läti helilooja Pēteris Vasksi juubelit

Kontserdil kõlas valik Vasksi teose koorile ja keelpilliorkestrile – sümfoonia nr 1 "Hääled", "Tihase sõnum", "The Fruit of Silence", "Pater noster" ning "Mein Herr und mein Gott".

"Olen valinud eri eluperioodidel loodud teosed nii, et need moodustaksid ühe hingamise – ühe inimese elu muusikas. "Vasks 80" on austusavaldus loojale, kelle muusika räägib ajast, vastutusest ja lootusest," ütles kontserdi dirigent Tõnu Kaljuste.

Kontserdil osales ka helilooja Pēteris Vasks.

Kontsert on järelkuulatav Klassikaraadiost.