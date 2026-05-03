Fotod: Tallinnas tähistati läti helilooja Pēteris Vasksi juubelit

Tallinnas tähistati läti helilooja Pēteris Vasksi juubelit
Laupäeval andsid dirigent Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester Tallinna Metodisti kirikus kontserdi "Elukaar muusikas", millega tähistati Läti helilooja Pēteris Vasksi 80. sünnipäeva.

Kontserdil kõlas valik Vasksi teose koorile ja keelpilliorkestrile – sümfoonia nr 1 "Hääled", "Tihase sõnum", "The Fruit of Silence", "Pater noster" ning "Mein Herr und mein Gott".

"Olen valinud eri eluperioodidel loodud teosed nii, et need moodustaksid ühe hingamise – ühe inimese elu muusikas. "Vasks 80" on austusavaldus loojale, kelle muusika räägib ajast, vastutusest ja lootusest," ütles kontserdi dirigent Tõnu Kaljuste.

Kontserdil osales ka helilooja Pēteris Vasks.

Kontsert on järelkuulatav Klassikaraadiost.

Toimetaja: Karmen Rebane

