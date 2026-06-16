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Galerii: Arvo Pärdi muusika kõlas Ateena iidses Herodes Atticuse odeionis

Muusika
Arvo Pärdi muusika kõlas Ateena iidses Herodes Atticuse odeionis
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13 pilti
Muusika

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester Tõnu Kaljuste juhatusel esinesid 15. juunil antiikses 2000 aasta vanuses esinemispaigas Herodes Atticuse odeionis Ateena Epidauruse festivalil.

5000 kuulajale esitati Arvo Pärdi loomingust "Für Lennart in memoriam" keelpillidele, "L'abbé Agathon" sopranile ja keelpilliorkestrile, "Stabat Mater" segakoorile ja keelpilliorkestrile "Magnificat" segakoorile ja "Te Deum" kolmele koorile, klaverile, keelpilliorkestrile ja fonogrammile (tuuleharf).

Solistidena tegid kaasa Maria Listra (sopran), Danila Frantou (kontratenor), Toomas Tohert (tenor).

Tõnu Kaljuste sõnul oli kontsert eriline. "Kui viimased helid hajusid Vahemere öösse ja publik aeglaselt lahkus, tekkis korraks tunne, et nendele aastatuhandeid püsinud kividele jäi tänasest õhtust imeõhuke kiht Eesti kultuuri," sõnas Kaljuste.

Akropolise lõunanõlval asuv Herodes Atticuse odeon pärineb 2. sajandist pKr ning on üks vanimaid ja paremini säilinud antiikseid kontserdi- ja etenduspaiku maailmas. See pakub ainulaadset võimalust kogeda muusikat ja teatrit samas keskkonnas, kus etendusi nauditi juba Rooma ajal.

1955. aastal asutatud Ateena Epidauruse Festival on igal suvel toimuv Kreeka tähtsaim teatri- ja muusikafestival, mis toob külastajateni antiikdraamad, kaasaegse teatri, tantsu- ja ooperietendused ning kontserdid.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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