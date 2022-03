Tõnu Kaljuste nimelise stipendiumi pälvis tänavu Ode Pürg

Ode Pürg on lõpetanud EMTA bakalaureuseastme kooridirigeerimise eriala cum laude ning jätkab praegu samal erialal magistriõppes professor Toomas Kapteni juhendamisel. Pürg on asutanud ka kammernaiskoori "Musamari", mis teeb sel aastal esmakordselt koostööd ERSO-ga, ettekandele tuleb A. Dvoraki "Stabat Mater".

2022. aasta algusest on Ode Pürg ka segakoori HUIK! peadirigent. 2020. aastal pälvis Ode Pürg Gustav Ernesaksa fondi õppestipendiumi.



Tõnu Kaljuste stipendiumi pälvib EMTA üliõpilane, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire. EMTA Fondis asutas Tõnu Kaljuste allfondi Eesti Ameerika Fond, kuhu stipendiumi loomiseks on annetanud algkapitali eraisik Epp Tsirk.



Eelmistel aastatel on stipendiumid pälvinud Rasmus Puur, Pärt Uusberg, Mai Simson ja Kadri Toomoja.