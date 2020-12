Gustav Ernesaksa fond tunnustas Aet Maatee tööd

12. detsembril, Gustav Ernesaksa 112. sünniaastapäeval, tegi maestro mälestuse jäädvustamiseks moodustatud fondi nõukogu teatavaks, et käesoleval aastal otsustati Kooriühingu muusikanõukogu ettepanekul määrata peastipendium Aet Maateele tema suure panuse eest laulupeoliikumise arendamisel.

Kooriühingu muusikanõukogu esimees, Heli Jürgenson ütles, et Aet Maatee südamega tehtud töö Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhina on toonud laulupidudele täiesti uue kvaliteedi. "Ta on 17 aasta jooksul olnud tõeline Ernesaksa pärandi edasikandja – oli ju ka Ernesaks lisaks üldjuhitööle tihedalt laulupidude korraldusega seotud," rõhutas Jürgenson.

Aet Maatee on kultuurikorraldajana töötanud juba 1984. aastast, algul Pärnu maavalitsuses ja linnavalitsuses ning seejärel kultuuriministeeriumi kunstide osakonnas. Ta on aastaid osalenud Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukojas, kultuuriministeeriumi rahvakultuuri seaduse ettevalmistamise töögrupis ning olnud aastaid ka Eesti Kooriühingu juhatuse liige.

Gustav Ernesaksa fondi koorimuusika arendamise stipendiumi saab Kooriühing muusikanõukogu ettepanekul ühingu tegevjuht Kaie Tanner pikaaegse töö eest kooridega ja panuse eest Eesti koorimuusika arendusse.

Gustav Ernesaksa fondi õppestipendiumi pälvib noor dirigent Ode Pürg, kes õpib Eesti muusika- ja teatriakadeemias professor Toomas Kapteni kooridirigeerimise klassis bakalaureuse 3. õpiaastal.

Kolmandat korda korda antakse Eesti Meestelaulu Seltsi algatusel peapreemiaga kaasa ka Ekke Väli loodud skulptuur "Gustav", mis on jäljend Tallinna lauluväljakul olevast Gustav Ernesaksa kujust.