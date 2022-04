2025. aasta laulupeo kunstiliseks juhiks valiti Heli Jürgenson

Laulupeo konkursikomisjoni esimees Peeter Perens rõhutas, et seekordne konkurss oli väga tugev. Komisjoni jaoks ei olnud otsustamine kaugeltki mitte lihtne, kuna kõik laekunud tööd olid põhjalikud ja sisukad. "Võidutöö meeleolu on pigem traditsiooniline ning komisjon leidis, et konkursitöös sisalduvad ideed olid hästi läbimõeldud ja hästi teostatavad. Heli Jürgenson on suurte kogemustega dirigent ja väga meeldiv muusikaline persoon. Tema empaatia ja meeldivus rõõmustab kindlasti kõiki muusikud, kes üheskoos Heliga peagi järgmise laulupeo poole teele asuvad," rääkis komisjoni esimees.

Tantsupeo konkursikomisjoni esimehe Kristjan Kurmi sõnul tuli XXI tantsupeo pealavastaja konkursi komisjonil valida kahe võimeka kandidaadi vahel. Esitatud tööd olid omanäolised ning eripalgelised. Komisjonile avaldas muljet Helena-Mariana Reimanni sõnastatud nägemus, kuidas järgmise peo lugu ja sõnumid sünnivad üle-eestilise koostöö tulemusel. "Tema tööst kumas selgelt läbi valmisolek põhjalikult analüüsida rahvatantsuliikumise hetkeolukorda ja ootusi ning arvestada nendega ka peo ettevalmistusprotsessis otsuse langetamisel. Helena-Mariana Reimanni senine pikaajaline pühendunud tegevus ja konkursile esitatud töö veensid komisjoni, et ta on valmis kandma XXI tantsupeo pealavastaja vastutust," ütles konkursikomisjoni esimees.

Heli Jürgenson töötas aastatel 1993-2021 Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli koorijuhtimise õppejõuna ning alates 2020. aastast on ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koorijuhtimise õppejõud. Ta on olnud Eesti Filharmoonia Kammerkoori koormeister (2011-2020), Estonia Seltsi segakoori asutaja ja dirigent, Tallinna Kammerkoori dirigent ning Rahvusooper Estonia peakoormeister. Alates 2002. aastast on ta juhatanud koore laulupidudel ning olnud ka mitmel korral liigijuht. 2017. aastal oli ta XII noorte laulupeo "Mina jään" peadirigent.

Helena-Mariana Reimann töötab alates 1993. aastast koreograaf-tantsuõpetajana Tallinna Huvikeskus Kullo tantsuansamblis Sõleke. Ta on loonud rohkelt eestiainelisi tantse erinevas vanuseastmes lastele ja noortele ning mitmeid tema tantse on esitatud ka tantsupidudel. Helena-Mariana Reimann on 1993. aastast osalenud tantsupidude lavastusgrupis. 2011. aastast alates on ta teinud kõigil tantsupidudel kaasa liigijuhina.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub 3.- 6. juulil 2025 Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.