Heli Jürgenson: pidu ja laulud kannavad meid läbi raskete aegade

2025. aastal toimuva laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson kinnitas, et tema nägemuse üks võtmesõnu on tarkus. "Et meil oleks tarkust oma kultuuri, keelt ja vabadust hoida," mainis ta ja lisas, et teda on väga inspireerinud ka murdekeelsed laulutekstid. "Teises kavandi pooles mängisid sõnaga murded, see on tore eestikeelne sõna, sinna alla käivad murdumised, inimmurd, laintemurd, selle sõnaga leidis nii palju toredaid märksõnu, mis on hõlpsasti leitavad ka koorilaulust."

"Ma arvan, et pidu on see, mis meid kannab, vaatamata sellele, et viimased kaks aastat on olnud selle harrastusega väga keeruline tegeleda, aga pidu on ikka see, mille järgi vajadus on ja mis meid kokku toob," mainis Jürgenson ja lisas, et sõjasündmuste valguses valdas inimesi kohe ühislaulmise tung ja vajadus. "See näitas, et meie sees olev geneetiline kood ei kao nii lihtsalt ära, pidu ja laulud kannavad meid läbi raskete aegade."

Laulu- ja tantsupeoni on Jürgensoni sõnul aega kolm aastat ja kolm kuud, esimesed ettevalmistused peaksid hakkama ilmet võtma juba aasta pärast. "Kui me saame järgmiseks kevadeks oma repertuaarid mingi joone alla, siis saab hakata laulikute ja õpikutega tegelema."

Helena-Mariana Reimann sõnas, et tantsupeo pealavastaja ametikoht on olnud üks tema unistusi. "Ma olen rahvatantsumaastikul nii kaua tegutsenud, igapäevaselt olen huvikeskuse Kullo tantsuansamblis Sõleke ja tantsupidudega olen ka hästi pikalt seotud, viimastel pidudel kogu aeg liigijuhi rollis ja näen seda protsessi nii lähedalt, juubelitantsupeol õnnestus mul olla ka pealavastaja assistent," selgitas ta ja mainis, et kõik on see on tekitanud tahtmise ka ise teha.

"Seekord oli ka konkurss teistmoodi, sest ei otsitud mitte otseselt ideekavandit koos pealavastaja kandidaadiga, vaid otsiti pealavastajat koos nägemusega," mainis Reimann ja tõi välja, et ta soovib XXI tantsupeo luua koos eri maakondade rahvatantsuspetsialistide ning tantsujuhtidega. "Tahaksime vaadata iga maakonna erisusi, nende oma tavasid, traditsioone ja kombeid, sest need on Eesti eri paigus nii erinevad."

"Väga oluline on kaardistada eri Eesti maakondades rahvatantsu liikumise hetkeseis, kuulda nende soove ja püüda arvestada neid peoprotsessi lõplike otsuste tegemises," kinnitas Reimann.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub 3. kuni 6. juulini 2025. aastal Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.