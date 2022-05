Koorilauljad saavad laulupeoks valmistuda üle 300 salvestatud häälepartii abil

XIII noorte laulupeo kunstilise juhi Pärt Uusbergi sõnul on vastvalminud digilahenduse abil võimalik kuulata mis tahes laulust mis tahes partiid nii eraldi kui ka vaikselt taustal kõlava kogu tervikuga. "Ühtlasi on võimalik sättida nivoosid oma parema tahtmise järgi ja teha kodus iseendale vägagi mitmekülgne nn kooriproov, harjutades kord oma partiid näiteks koos sopranitega, siis altidega, siis altide ja sopranitega, või mis iganes kombinatsioonides," selgitas ta.

Uusbergi selgitusel tuli selle idee algimpulss Eesti Filharmoonia Kammerkoorilt, kellel jäid pandeemia ajal ära mitmed välisreisid ja ootamatult tekkis töögraafikusse vaba aega ning neil tekkis mõte panustada see haridusse. "Eks kogu see ettevõtmine ole ka natuke ses osas pandeemia ja piirangutega seotud ning kui nüüd peaks koroonapiirangud mingil kujul veel jätkuma, siis võib taoline rakendus osutuda ülimalt vajalikuks kooride ettevalmistumisel laulupeoks."

XIII noorte laulupeo repertuaari salvestasid helirežissöör Siim Mäesalu abiga Eesti Filharmoonia Kammerkoor, ETV Mudilaskoor, Rahvusooper Estonia poistekoor Juhanid, üle-eestiline lastekoor ILMALILLED, Kooristuudio So-La-Re lastekoor, Tartu Karlova Kooli lastekoor, Tallinna Muusikakeskkooli poistekoor, Rahvusooper Estonia poistekoor ning solistid Jaanika Kuusik ja Kuldar Schüts. Koore juhatasid XIII noorte laulupeo dirigendid. Digitaalse e-õppelahenduse "Heebeldamine" tegi valmis Mart Leib. Salvestamise ja digilahenduse loomist korraldas ja rahastas Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu "Püha on maa" toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2023 Tallinnas. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.