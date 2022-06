Galerii: Rahvusooperis algasid proovid Offenbachi operetiga "Orpheus põrgus"

Offenbach on vürtsitanud Orpheuse-müüti koomiliste nüanssidega ning kujutab Olümpose jumalaid liiderliku ja blaseerunud kõrgklassina ning Orpheust ja Eurydiket abielutüdimuses vaevleva maise paarikesena. Kumbki peategelastest elab oma elu, nautides armukese seltskonda. Nagu originaalis, saab ka opereti Eurydike maolt salvata, kuid selle asemel, et oma saatuse üle kaevelda, sureb ta suurima rõõmuga, et allilmas selle valitseja Plutoga (kes maa peal oligi tema inimkuju võtnud armuke) koos olla.

Kahjuks ei saa Orpheus kaasast vabanemist rahulikult nautida, sest Avalik Arvamus sunnib teda Eurydikele järele minema. Kerberose ning Sisyphose uinutamiseks annab Orpheus põrgus jumaliku kontserdi, ent plaan ei lähe siiski läbi ja Eurydike jääb õnnelikult allilma. Kuulus ja andekas Orpheus aga jätkab tuuritamist ja uute nümfide vallutamist, rändab ühelt peolt teisele ning saab veinijumal Dionysose saatjate käe läbi hukka.

Lavastaja Liis Kollele meeldib, et tegemist on ansambliteosega. "Seal joonistuvad küll välja peategelased, ent meeleolu ja hoo annavad arvukad kõrvaltegelased ja individuaalsete tegelaskujudega koor. Mitmed rollid eeldavad võrdset võimekust nii laulmises kui sõnalises osas, mis loodetavasti on ka osatäitjatele loominguliselt põnevaks väljakutseks."

Orpheuse ja Eurydike rollis astuvad publiku ette Heldur-Harry Põlda ja Oliver Kuusik ning Kristel Pärtna ja Elina Nechayeva. Muusikajuht on Arvo Volmer, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Reili Evart, valguskunstnik Rene Liivamägi ja koreograaf Dmitri Harchenko.

Operett "Orpheus põrgus" esietendub 30. septembril Rahvusooperis Estonia.