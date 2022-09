Liis Kolle lavastusest "Orpheus põrgus": see tükk aitab ennast mitte nii tõsiselt võtta

Offenbach on vürtsitanud Orpheuse müüti koomiliste nüanssidega, kujutades Olümpose jumalaid liiderliku kõrgklassina ning Orpheust ja Eurydiket abielutüdimuses vaevleva maise paarikesena. Lavastaja Liis Kolle sõnul on tegemist eelkõige meelelahutusega, kuid sellegipoolest võib lavastus ja seal peituvad paralleelid pakkuda mõtteainet ka tänapäeva kontekstis.

"On näha, et on mingisugused üldinimlikud jooned – isegi, kui need on siin tükis omistatud jumalatele –, mis ei muutu ja on selle opereti kirjutamisest peale poolteist sajandit püsinud," kirjeldas Kolle.

"See tükk on hea, sest see aitab meil ennast alati mitte nii tõsiselt võtta, humoorikat kõrvalpilku säilitada ja samas ka teiste suhtes armulikum olema," lisas ta.

Vana-Kreeka mütoloogia ja tänapäev segunevad ka rekvisiitides ja kostüümides. Nii võib laval näha vihjeid nii argielust kui popkultuurist. Kostüümikunstik Reili Evart märkis, et idee mütoloogiat ja tänapäeva segada tekkis tal Merkuuri guugeldades. Nähes pilti Freddie Mercuryst, tekkis Evartil idee tänapäevaste kuulsuste ja Kreeka jumalate vahel paralleele otsima hakata.