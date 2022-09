Galerii: Rahvusooper Estonia lavale jõuab Offenbachi operett "Orpheus põrgus"

Lavastaja Liis Kolle selgitas, et kui "Orpheus põrgus" 1858. aastal esietendus, šokeeris see suuremat osa ühiskonnast, kuna heitis nalja Euroopa kultuuri alustalade üle. "Luban, et nalja saab ka septembris 2022! Mille üle, see selgub juba saalis," kinnitas ta.

Lavastaja sõnul eeldavad mitmed rollid artistidelt võrdset võimekust nii laulmises kui sõnalises osas ning on osatäitjatele loominguliselt põnevaks väljakutseks.

Oma laulu ja lüüramänguga kõiki lummanud müütilisest Orpheusest on saanud viiuliprofessor, kes kaotab oma naise Eurydike õnnetuse läbi ning läheb teda jumalatelt tagasi nõudma. Ainult et Offenbachil ta ei tee seda vabatahtlikult, sest tahab naisest hea meelega lahti saada ning ka tollel on kõrvalsuhe naabrimehega, kes osutub allilma valitsejaks Plutoks – seega sureb Eurydike ülimeelsasti, et tollega kaasa minna.

Nimiosas Heldur Harry Põlda ja Oliver Kuusik (külalisena), teistes rollides Kristel Pärtna, Elina Nechayeva (külalisena), Reigo Tamm, Mati Turi (külalisena), Annaliisa Pillak (külalisena), Juuli Lill, Kadri Nirgi, Carol Männamets, Janne Ševtšenko, Helen Lokuta, Karis Trass, Heli Veskus, Kadri Kõrvek, Tamar Nugis, Rauno Elp, René Soom, Aare Kodasma, Merit Kraav, Maria Leppoja, Mart Madiste, Mehis Tiits, Aule Urb, Triin Ella, Mart Laur, Tambet Kikas, Maris Liloson, Olga Palamartšuk, Rein Saar, Tiit Kaljund, Merje Uppin, Merilin Taul, Tiit Kaljund, Priit Kruusement ning rahvusooperi koor ja orkester.

Muusikajuht on Arvo Volmer, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Reili Evart, valguskunstnik René Liivamägi ja koreograaf Dmitri Harchenko.