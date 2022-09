Rahvusballett kuulutas välja uued solistid ja nooremsolistid

Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris kuulutas rahvusballeti solistideks Anna Roberta Lahesoo, Ali Urata ning Patrick Fosteri. Nooremsolistideks said varasemad balletiartistid Akane Ichii, Marcus Nilson ja Nikos Gkentsef.

Anna Roberta Lahesoo lõpetas Tallinna Balletkooli 2017. aastal kiitusega (Kaja Kreitzbergi klass) ning on samast aastast Eesti Rahvusballeti tantsija. Ta on täiendanud end mitmete erialaliste kursustega ja osalenud edukalt ülemaailmsetel konkurssidel. Lahesood on tunnustatud mitmete rahvusvaheliste auhindadega: Grand Prix ja I koht balletikonkursilt Liepajas ja III koht Tallinna Rahvusvaheliselt Balletikonkursilt. 2020. aastal pälvis ta Rahvusooper Estonia kolleegipreemia ja Eesti Postimees märkis Anna Roberta ära Tõusva tähena "100 nägu" nimekirjas. 2021. aastal pälvis ta MyFitnessi tantsupreemia.

Ali Urata alustas tantsuõpinguid Narumi Balletistuudios Jaapanis (2005–2008), jätkas Novosibirski Balletiakadeemias (2008–2010) ja lõpetas Müncheni Muusikakõrgkoolis (2011–2014). Eesti Rahvusballetiga liitus ta 2014. aastal. 2021. aastal pälvis Ali Urata MyFitnessi tantsupreemia.

Patrick Foster õppis tantsimist Austraalia Balletikoolis, Alvin Ailey nimelises Ameerika Tantsuteatri koolis ning Kanada Rahvusballeti koolis (2007–2014). Ta on tantsinud Kanada Rahvusballetis (2014–2015) ja Zürichi Balletis (2015–2017). Alates 2017. aasta sügisest on ta Eesti Rahvusballeti tantsija. Patrick Foster on võitnud Jeff Melansoni auhinna ja Peter Dwyeri auhinna loominguliste saavutuste eest (mõlemad 2013), MyFitnessi tantsuauhinna (2018) ja III koha rahvusvahelisel balletivõistlusel Tallinnas (2018).

Eelmisel nädalal pälvisid nooremsolisti ametinimetuse senised balletiartistid Akane Ichii, Marcus Nilson ja Nikos Gkentsef.

Akane Ichii õppis tantsimist Zürichi Tantsuakadeemias aastatel 2008–2012. Seejärel tantsis ta Bukaresti Rahvusooperis aastatel 2012–2017, alates 2014. aastast solistina ning Tšehhi Rahvusballetis nooremsolistina aastatel 2017–2018. Eesti Rahvusballetiga liitus ta 2018. aastal.

Marcus Nilson omandas tantsuhariduse Tallinna Balletikoolis (2012–2018) ja liitus pärast lõpetamist Eesti Rahvusballeti trupiga. 2022. aastal tunnustati teda balletiauhinnaga Sulase rolli eest Tubina balletis "Kratt" ja Karenini rolli eest Kesleri balletis "Anna Karenina".

Nikos Gkentsef õppis tantsimist Vaganova nimelises Balletiakadeemias ja Nonna tantsustuudios Ateenas. Eesti Rahvusballetiga liitus ta 2018. aastal.