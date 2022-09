Vanemuise teatri balletitrupiga liitus kolm uut balletiartisti

Hetkel õpivad tanstijad sisse Vanemuise balletirepertuaaris juba olemasolevaid lavastusi. Sügispoolaastal saab neid näha lavastustes "Tulilind/Šahrazad", "Luikede järv", "Metamorfoosid" ja novembris esietenduvas "Pähklipureja ehk imeline jõuluöö".

Mannheimi tantsuakadeemia ja Austraalia balletiteatri taustaga Natalie Barbise sõnul on Vanemuise balletitrupi suureks väärtuseks repertuaari ja balletistiilide rohkus. "Siin tantsitakse nii klassikalist, neoklassikalist kui ka kaasaegset balletti. Tahtsin oma senist tantsurepertuaari muuta ja Vanemuine pakub just seda mitmekülgsust, mida soovin," rääkis Barbies, kes tantsis aastatel 2016–2022 Sibiu Balletiteatris Rumeenias.

Balletitrupiga liitunud Caroline Maquignon on lõpetanud Marseille riikliku balletikooli ja Lyoni rahvuskonservatooriumi ning sooritanud praktika Baseli balletiteatris Šveitsis. Maquignoni sõnul on Vanemuise teater ainulaadne oma heatahtlikkuses, lahkuses ja vastutulelikkuses. "Töö balletitrupis on intensiivne ja nõudlik, aga vägagi rahuldust pakkuv. Uued balletilavastused annavad mulle võimaluse avastada uusi horisonte," kirjeldas ta.

Benedict Lythgoe on lõpetanud õpinguid Londoni noorte tantsijate akadeemias ja Elmhursti balletikoolis ning osalenud Birmingham Royal Ballet' ja Horvaatia Rahvusballeti lavastustes.