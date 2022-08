Reedel jõuab Narvas publiku ette balleti "Flesh" esietendus

Lavastuse idee autor on eesti rahvusballeti esitantsija Jevgeni Grib, kellele Narva ooperipäevade korraldaja Julia Savitskaja tegi ettepaneku luua festivalile uus originaalne teos.

"Mind ikkagi köidab meie elu ja meie ise ja ma hakkasin mõtlema, et miks me oleme sellised, nagu me praegu oleme, miks me näeme välja niimoodi ja millest me koosneme, ja see teema mind kõnetas ja puudutas," rääkis Grib.

Grib, kes siiani on lavastanud peamiselt üksinda, kutsus seekord meeskonda Soomes tegutseva, Austraalia päritolu artisti Jack Trayleni.

"Jack Traylen on teise stiiliga, koreograafiaga, ta õpetas meid nii palju. Just põrandatehnikat, kuidas kasutada oma keha just nii, et ta näeks välja naturaalne," ütles Grib.

Ka trupi liikmed tunnistavad, et lavastus on pannud neid teistmoodi oma kehast mõtlema ja end tantsuliselt väljendama.

"Ma olen nii harjunud, et klassikalises balletis keha on alati selline sirge, ja painutatud ja igalt poolt on sirutatud, ja kui me tegime Jevgeniga esimesi proove, siis meil oli suur probleem, et mina sirutasin liiga palju varbaid, Jevgenile see üldse ei meeldinud, et ta koguaeg ütles mulle: vähem, vähem, lõdvemaks, lase oma lihased lõdvaks. Ma arvan, et see on väga kasulik, ma olen tõesti õppinud teistmoodi tunnetama oma keha, raskust ja gravitatsiooni ja seda, kuidas see mängib minu liigutustes," kirjeldas osatäitja Anna Roberta Lahesoo.

Lavastus "Flesh" jõuab esimest korda publiku ette sel reedel Narva Kreenholmi Manufaktuuri ooperitelgis.