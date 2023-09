Eesti Rahvusballeti uus esitantsija on Anna Roberta

Linnar Loorise sõnul on uue esitantsija ametisse nimetamise juures eriliselt rõõmustav see, et Anna Roberta on Eesti balletikooli kasvandik, kes on jõudnud oma eriala absoluutsesse tippu.

"Anna Roberta emotsionaalne sügavus ja ilus tantsutehnika on ehe näide sellest, kuidas suur töö ja andekus loovad fantastilise maailmatasemel tantsija, kelle looming on nauditav igas tema rollis," märkis balletijuht.

Anna Roberta sai karjääriuudise vahetult pärast Adolphe Adami balleti "Korsaar" etendust.

"On olnud au ja rõõm tantsida oma koduteatris, kodupublikule rolle, mis mulle endale meeldivad. Selle eest veel tunnustus pälvida on lihtsalt pisarateni liigutav ja südantsoojendav. Ma olen südame põhjani tänulik oma õpetajatele Tallinna Balletikoolist, kes mind on aidanud ja juhendanud, ilma nendeta ma siiani jõudnud ei oleks," tõi värske esisolist välja ning lisas, et antud tiitel annab talle juurde veelgi rohkem jõudu ja inspiratsiooni, et Eesti balletti edasi viia ning noori balletihuvilisi inspireerida.

Koreograaf ning lavastaja Marina Kesler, kelle lavastustes on Anna Roberta tantsinud kandvaid nimirolle, hindab teda kõrgelt. "Olen tema arengut aastaid jälginud ning alati uskunud, et ta on esisolisti tiitlit väärt. Lavastajana on mulle oluline, et laval on isiksus."

Kesleri jaoks on füüsiline pool, millega Anna Roberta tuleb alati küsimusteta toime, sekundaarne ja lisas, et tugev iseloom, karakter ja karisma on põhilised, sest lavale on vaja isiksust, kes pakub publikule rõõmu ja naudingut. "Just tänu põhjalikule karakteriloomele on Anna tantsija, kes haarab publiku südamed ja ei lase etenduse lõpuni neist lahti," sõnas Kesler.

Anna Roberta on 24-aastane baleriin, kes lõpetas 2009. aastal Kaie Kõrbi balletistuudio ja 2017. aastal kiitusega Tallinna Balletikooli (Kaja Kreitzbergi klassi) ning on samast aastast Eesti Rahvusballeti tantsija.

Anna Roberta rollide hulka kuuluvad Odette/Otilie kaksikroll balletis "Luikede järv", Marina Kesleri lavastuse "Anna Karenina" nimiroll, Medora roll José Martineze lavastuses "Korsaar", Blanche DuBois roll lavastuses "Tramm nimega Iha", Lumekuninganna lavastuses "Pähklipureja", Sirelihaldjas lavastuses "Uinuv kaunitar", Lydia Tiit Härmi balletis "Õhtused majad" ja mitmeid teisi.

Värske esisolist on täiendanud end erialalistel kursustel ja osalenud ülemaailmsetel konkurssidel. 2020. aasta sügisest sai temast Eesti Rahvusballeti nooremsolist ja 2022. aastal solist.

Teda on tunnustatud mitmete rahvusvaheliste auhindadega: Grand Prix ja esimene koht balletikonkursilt Liepajas ja kolmas koht Tallinna rahvusvaheliselt balletikonkursilt. 2020. aastal pälvis ta Rahvusooper Estonia kolleegipreemia ja Postimees märkis ta ära tõusva tähena nimekirjas "100 nägu". 2021. aastal pälvis ta Myfitnessi tantsupreemia ja 2023. aastal Eesti teatri aastaauhinna balletikategoorias.