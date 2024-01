Eesti Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta: ma mässan stereotüüpide vastu

Baleriini sõnul on ta alati väga mässumeelne inimene olnud. "See mäss kannab mind edasi," rõhutas Anna Roberta ning lisas, et ta soovib alati nii enda kui teiste kohta käivad eelarvamused ümber lükata.

"Ma läksin balletikooli, sest mulle öeldi, et minust ei saa baleriinina asja, ja siis ma ütlesin, et peab saama. Ma läksin teatrisse tööle ja mulle öeldi, et sinust saab rühmatantsija – sa tantsid taga neljandas reas luike ja nii on, ja mina ütlesin, et ei, nii ei ole," meenutas tänaseks Eesti Rahvusballetti esitantsijaks sirgunud Anna Roberta.

Baleriin tõi välja, et on tänu oma mässumeelsele loomule ka laval tugevaid ja mässavaid naistegelasi kehastada saanud. Ta usub, et nende rollidega on ta õppinud stereotüüpe murdma.

"Me, baleriinid, pole kõik vaiksed ning ei räägi hellal ja peenel häälel ega kanna roosat patškat, vaid me oleme loojad, loomingulised inimesed, ja meie sees keevad emotsioonid. Mul on hea meel, et see on mind kandnud ja mul on olnud võimalus seda välja elada," sõnas ta.

"Kui noorena on kerge mässumeelne olla – sa oled teismeline ja sinult oodatakse seda, see on kuidagi aktsepteeritav –, siis täiskasvanuna mässamine, eriti kui ma töötan teatris, mul on kaastantsijad, kolleegid, lavastajad, on minus võtnud rohkem sellise kuju, et ma mässan stereotüüpide vastu, ma mässan selle vastu, kui näiteks öeldakse, et Eesti kool ei ole nii hea kui välismaa kool. Minus avaldub see mäss sellena, et ma näitan teile, et Eesti tantsijad on täpselt sama head või veel paremad kui välismaa tantsijad, te ei saa mind sildistada selle alla, et ta on Eesti baleriin. Ma olen baleriin, ma olen looja, minu looming ei ole vähem väärtuslik. Ma ei karda teha rasket tööd selleks, et tõestada, et ma võin olla parem kui arvatakse."

"Killud" on ETV2 eetris teisipäeviti kell 22.