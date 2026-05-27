Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

Peale üheksat hooaega rahvusooper Estonia laval alustab Eesti Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta uut peatükki oma karjääris, liitudes Saksamaa balletikompanii Semperoper Ballet Dresdeniga.

"Välismaal karjääri jätkamine on suur võimalus, mida kõigil tantsijatel ei pruugi tulla. Tunnen, et olen oma karjääris täna kohas, kus pean selle väljakutse vastu võtma," sõnas Anna Roberta.

"Artistina on oluline ennast pidevalt täiendada, väljuda oma mugavustsoonist ning leida inspiratsiooni mujalt, et ei tekiks rutiini. Otsin kerget tuld tagumiku all, kui nii öelda sobib. Semperoper annab mulle võimaluse töötada uute koreograafide ja tantsijatega ning areneda edasi nii tehniliselt kui loominguliselt," lausus ta.

Baleriin lisas, et kuigi tal on kahju Eestist ja Estoniast lahkuda, loodab ta Estonias külalissolistina jätkata. "Eesti ja siinne kultuurimaastik on mulle endiselt väga olulised ning lähengi oma karikat täitma, et saaksin panuse hiljem siia tagasi anda," lisas ta.

Anna Roberta lõpetas 2009. aastal Kaie Kõrbi balletistuudio ja 2017. aastal Tallinna Balletikooli ning on samast aastast Eesti Rahvusballeti tantsija. 2020. aasta sügisel sai temast Eesti Rahvusballeti nooremsolist, 2022. aastal solist ja 2023. aastal esitantsija. Teda on tunnustatud mitmete rahvusvaheliste ja kodumaiste auhindadega. Ta on mitmekordne Eesti teatri aastaauhindade nominent ja 2023. aasta balletiauhinna laureaat.