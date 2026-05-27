X!

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

Teater
Anna Roberta lavastuses
Anna Roberta lavastuses "Korsaar" Autor/allikas: Rünno Lahesoo
Teater

Eesti Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub peale üheksat hooaega rahvusooper Estoniast.

Peale üheksat hooaega rahvusooper Estonia laval alustab Eesti Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta uut peatükki oma karjääris, liitudes Saksamaa balletikompanii Semperoper Ballet Dresdeniga. 

"Välismaal karjääri jätkamine on suur võimalus, mida kõigil tantsijatel ei pruugi tulla. Tunnen, et olen oma karjääris täna kohas, kus pean selle väljakutse vastu võtma," sõnas Anna Roberta.

"Artistina on oluline ennast pidevalt täiendada, väljuda oma mugavustsoonist ning leida inspiratsiooni mujalt, et ei tekiks rutiini. Otsin kerget tuld tagumiku all, kui nii öelda sobib. Semperoper annab mulle võimaluse töötada uute koreograafide ja tantsijatega ning areneda edasi nii tehniliselt kui loominguliselt," lausus ta.

Baleriin lisas, et kuigi tal on kahju Eestist ja Estoniast lahkuda, loodab ta Estonias külalissolistina jätkata. "Eesti ja siinne kultuurimaastik on mulle endiselt väga olulised ning lähengi oma karikat täitma, et saaksin panuse hiljem siia tagasi anda," lisas ta.

Anna Roberta lõpetas 2009. aastal Kaie Kõrbi balletistuudio ja 2017. aastal Tallinna Balletikooli ning on samast aastast Eesti Rahvusballeti tantsija. 2020. aasta sügisel sai temast Eesti Rahvusballeti nooremsolist, 2022. aastal solist ja 2023. aastal esitantsija. Teda on tunnustatud mitmete rahvusvaheliste ja kodumaiste auhindadega. Ta on mitmekordne Eesti teatri aastaauhindade nominent ja 2023. aasta balletiauhinna laureaat.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:29

Ameerika metal-bänd Catch Your Breath esineb veebruaris Tallinnas

13:00

Tiina Saar-Veelmaa: Headread on nagu rokk-kontsert

12:39

Noep valiti maailma suurimasse laulukirjutamislaagrisse New Yorgis

11:35

Uus kunstigalerii Tallinna vanalinnas avab uksed Eduard Wiiralti näitusega

11:23

HÕFF-il esilinastunud lühifilm "Terroriseerivad tiivulised" jõuab Tallinna publiku ette

11:12

Eesti keeles ilmus Goncourt'i preemia laureaadi Jean-Batiste Andrea kolmas romaan

11:06

Tallinnas algab kirjandusfestival Headread

10:33

Viljandi kultuuriakadeemia tudengite filmid linastuvad kinos Sõprus

09:46

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

09:15

Keelenupp. Ikka taotlege ja töötage

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:46

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

26.05

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

26.05

Jõgeva raamatukogu direktor: vallaraamatukogud ootavad uut seadust, et arenguga edasi minna

26.05

Eesti pääses luuleprõmmu maailmameistrivõistlustele

26.05

Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

26.05

Koosloomelavastus "Janu" uurib noorte kaudu läheduse ja mõistmise igatsust

24.05

Anna Roberta: mõistan oma tegelasi aastate möödudes üha rohkem

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

11:35

Uus kunstigalerii Tallinna vanalinnas avab uksed Eduard Wiiralti näitusega

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo