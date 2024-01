Ingmar Jõela: ma ei suudaks elada ainult ühes rollis

"Mõned inimesed ütlevad, et ma tegelen paljude erinevate valdkondadega, küsides, miks sul ei ole seda fookust, kas sa oled siis koreograaf või lavastaja või tantsija või näitleja või moekunstnik või mis iganes. Mina seda nii moodi ei näe, neid kõiki asju ühendab minu jaoks suures plaanis "õmbleja". Ma õmblen kokku neid erinevaid osiseid. Ma ei suudaks elada mingisuguses ühes rollis, olles näiteks ainult draamanäitleja," märkis Jõela.

Jõela vaimustub enda sõnul leiutamisest. "Iga takistus ja probleem annab selle tõuke. Koreograafiat või lavastust luues, tegeled sa pidevalt probleemi lahendamisega. On mingisugune mure, nähtus, printsiip, tunne või emotsioon, millest sa ei saa aru. Sa hakkad seda probleemi lahendama, püüdma enda jaoks mõtestada või sellest aru saada," rääkis ta.

Jõela sõnul peab endaga pidevalt töötama ja asju proovima kuniks neist vormub midagi, mida ka teised väärtustavad. "Nad väärtustavad ainult läbi selle, et sa ise kehtestad seda. Keegi ei tule ja ütle sulle, et sa oled nüüd valmis kunstnik või näitleja või lavastaja. Igasugune kahtlus paneb su lukku ja seisma, ma üritaks vältida seisakut. Mul ei ole otseselt midagi kaotada, sest ma ei tea, kuidas on õige või kuidas on nagu päris," selgitas Jõela.

"Lõpuks, ma arvan, otsin ma kõige rohkem mingit tühjust, et puhastaks ära, et sa jõuad tagasi algusesse. Ükskõik kui palju sa neid tükke kaasa vead või mälestusi, siis lõppeesmärk selle kõigega peaks olema lehe keeramine, nulli jõudmine." sõnas etenduskunstnik. "Paljus mu loomingus mulle meeldib sedasorti kaari teha või terveid ringe, et tuua kokku hästi palju, laduda ja leiutada ja siis sellest kõigest loobuda, lasta lahti," rääkis ta.

