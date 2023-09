Linnar Looris esitantsija Anna Robertast: ta on mitmekülgne mõtlev artist

See on see amet, kuhu kõik lapsed unistavad, et tahaks jõuda kui nad balletikooli tulevad," rääkis Anna Roberta oma uuest esitantsija staatusest, lisades, et ei julgenud sellest unistadagi, mistõttu oli ka üllatus seda suurem.

"Esitantsija on trupi üks parimaid tantsijaid. See on kindlasti ekstra tähelepanu, kindlasti ekstra pinge, sest nüüd sa pead hästi esinema. Nüüd sa oled laval alati praktiliselt üksinda," rääkis rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris esitantsija rollist. Ta lisas, et nüüd peab Anna Roberta seda tõusu veel jätkama. "Siin loorberitele puhkama jääda ei saa," kinnitas Looris.

Anna Roberta rääkis, et ta alustas lapsena iluvõimlejana ning kuidas talle alguses sellega kaasnenud balletitunnid üldse ei meeldinud. "Mulle ei meeldinud kui igav ja raamides see oli," meenutas ta. Balleti peale vahetus Roberta aga seetõttu, et iluvõimlemises oli tähtis ainult võistlus. "Kui ma esimest korda lastetantsudega lavale sain, siis teadsin, et nüüd on kindel värk," kirjeldas ta taipamist, et on oma kutsumuse leidnud.

Anna Roberta juures meeldib Loorisele tantsija kuidas ta aktiivsus ja entusiasm, mida on näha igas proovis ja etenduses, ükskõik millist rolli ta teeb. "Ta on mitmekülgne. Ta saab tantsida nii klassikalist balletti väga heal maailmatasemel kui ka kaasaegset repertuaari. Ta on mõtlev artist," kiitis Looris tantsijat.

Balletitantsija igapäevaellu kuulub aga ka pidev valuga võitlemine ja vigastuste oht. Roberta rääkis, kuidas ta rebestas "Luikede järve" esimeses vaatuses laval hüppeliigese ja pidi paistes jalaga vaatuse lõpuni tegema, kuna asendust polnud kohe võtta. Tulemuseks neli kuud haiguslehte.

Tulevikus näeb ta end aga viimas eesti kultuuri välismaale. Endised balletitantsijad Tiit Helimets ja Eve Mutso on Roberta arvates olnud väga head eesti kultuuri saadikud. "Ma kindlasti tahaks seda tööd jätkata," kinnitas ta.