Estonias jõuab lavale ballett "Giselle", mis on noorele vaatajale keelatud

Estonias jõuab lavale ballett "Giselle", mis on alla 14-aastastele vaatajatele keelatud, sest lugu on vägivaldne. Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris ütles "Terevisioonis", et laval on jutustav ballett, mis on väga intensiivne ning täis ootamatusi.

"Kostüümid ei ole klassikalised, kuigi koreograafia on klassiklaine, lugu toimub 1940-ndatel, siin on valu, reetmist, armastust ja andestust. Oleme toonud loo tänapäeva publikule lähemale, säilitades klassikalise balleti traditsioonid ja pannud sinna ka kaasaegset koreograafiat. Lugu on intensiivne," selgitas Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris.

"Olen tundnud, et publik on võtnud romantilist ja klassikalist balletti "Giselle" juba iseenesestmõistetavana, aga nüüd näevad nad midagi täiesti uut. Meie trupp näitleb ja räägib selle loo fantastiliselt heal tasemel ära. See on lugu jutustav ballett, millest kõik saavad aru, tempo on väga intensiivne ja keegi magama ei jää," lisas Looris.

Balleti teises vaatuses näeb vaataja, kes siis Alberti tegelikult hulluks ajavad. "1940ndatel oli ju sõda ja meil on ka praegu sõda. Inimesed, kes on ahastuses, kellel ei ole asjad hästi, aga meil on ka inimesi, kes suudavad andestada, suudavad elus edasi liikuda, suudavad ka kõige hullemates asjades näha midagi positiivset. Sellised lood on tähtsad rääkida ka balletilaval, ja neid lugusid räägitakse väga hea maitsega," kinnitas Looris.

Loorise sõnul on ballett alla 14aastastele vaatajatele keelatud, sest lugu on vägivaldne, seal on püssilaske, mõrvamist ja see võib olla noorele arenevale inimesele ülejõukäiv. "See on ootamatusi täis lavastus. Kindlasti saate hea ja liigutava elamuse."

Lavastusprotsess oli väga kiire ja väga viljakas. "See näitab ka trupi taset, meil ei ole väikeseid artiste, ei ole pisikesi rolle, kõik on balletis tähtsad," lisas Looris.

Esietendusel soleerivad William Newton Alberti rollis ja Laura Maya kehastab Giselle'i.