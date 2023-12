Galerii: Rahvusooperis jõudis publiku ette "Pähklipureja" kaasaegne lavaversioon

Lavastaja soov oli minna tagasi teose juurte juurde, et sünniks midagi just tänastele lastele mõistetavat.

"Kui "Pähklipureja" pea 150 aastat tagasi esietendus, oli laval kaasaegne, 19. sajandi jõulupidu, milles lapsed võisid näha kõike tuttavlikku. Originaaldramaturgia säilitamiseks tahtsin ka mina lavastada selle loo siin ja praegu, tänases hetkes, lootes et lapsed haakuvad balletiga kiiresti ja leiavad lavalt palju tuttavat, alates kostüümidest ning keskkonnast kuni videomängude ja tänapäevaste mänguasjadeni. Sealt edasi aga tuginen klassikalisele Vassili Vainoneni koreograafiast inspireeritud versioonile, et ka tõeliste klassikafännide ootusi ei petetaks," selgitas Gyula Harangozó.

Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris märkis, et ajaga kaasas käimine on arenguks vajalik ning nii sündiski otsus võtta repertuaari uus "Pähklipureja". Balletijuht usub, et kuna laval on palju tantsulapsi, inspireerib see noori vaatajaid ka ise tantsuga tegelema, mis omakorda aitab kaasa Eesti balletikunsti arengule.

Lavastuse dekoratsiooni- ja videokunstnik on Kentaur (Ungari), kostüümikunstnik Rita Velich (Ungari), valguskunstnik Rasmus Rembel ja muusikajuht Kaspar Mänd.

Peaosades astusid esietendusel üles Joel Calstar-Fisher Pähklipureja-printsi rollis, Ami Morita Klara rollis ja Ali Urata Drosselmeieri rollis. Lähiajal saab samades rollides näha ka William Newtonit Pähklipureja-printsina, Anna Robertat Klarana ning Francesco Piccinit Drosselmeierina.