Rahvusooper Estonias tuuakse lavale "Pähklipureja" seitsmes versioon

Rahvusooper Estonia kuues versioon "Pähklipurejast" oli laval veel selle aasta alguses. Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris naljatles, et Eesti Rahvusballett proovib "Pähklipurejat" muutes uut maailmarekordit teha.

"Jaanuaris läheb üks lavastus maha ja juba detsembris tuleb teine uuesti peale. Tavaliselt on periood pikem. Me püüame selle suure ilusa lavastuse publiku ette tuua sel detsembril," täpsustas ta. "Visuaalselt on see ikkagi vau," usub Looris.

Baleriin Anna Roberta selgitas, et lavastaja Gyula Harangozo on "Pähklipureja" tänasesse päeva toonud.

"Lastele, kes on harjunud olema sotisaalmeedia maailmas, on see ka põnev, sest seal on sellised mängud, mida ise ka kodus mängid, ja sellised mänguasjad, millega oled lapsepõlves mänginud," rääkis baleriin.

Harangozo hinnangul on tänapäeva lapsed ära hellitatud ning neile tuleb kuidagi järele jõua. "Neil on kõik need vidinad – tahvelarvutid, nutitelefonid, televiisorid, arvutimängud. Me peame neile kuidagi järele jõudma. Samas pole lihtne nende tähelepanu hoida. Lugu on sama, aga ma jutustan seda, nagu see toimuks siin ja praegu," selgitas ta.

Baleriin Ketlin Oja märkis, et uues "Pähklipurejas" on siiski ka klassikalisest versioonist elemente alles jäänud. Eriti meeldib Ojale see, et seitsmendas "Pähklipurejas" on rohkem tõsteid ja sidet partneriga. "See mulle meeldib. Sa tõesti tunned, et te olete koos."