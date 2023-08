Galerii: Rahvusooper Estonia alustas 118. hooaega

Uus hooaeg avatakse reedel Mozarti ooperiga "Võluflööt", kus külalisena astub lavale Ain Anger. 26. augustil toimub Vana Tallinn Gala ning pühapäeval, 27. augustil toimub iga-aastane Estonia teatrilaat.

Uus hooaeg toob kaasa ka uusi inimesi. Ooperitrupiga liitub üheksa aastat rahvusooperi kooris laulnud metsosopran Aule Urb ja Eesti Rahvusballeti solistide ridu täiendavad uuest hooajast Andrii Havrõljuk Ukrainast ning Erik Thordal-Christensen USA-st.

Esimene uuslavastus saab publikuküpseks 22. septembril ja selleks on Claude Debussy ooper "Pelléas ja Mélisande" (lav. Albert-André Lheureux). 118. hooaja esimeseks balletiuuslavastuseks on 1. detsembril publiku ette jõudev "Pähklipureja" (kor. Gyula Harangozó). Tegemist on kaasaegse versiooniga, kus tegevus toimub New Yorgis ja tänapäeva lastele tuntud mänguasjade ning tegelaste keskel.

9. veebruaril esietendub muusikal "Kabaree", 5. aprillil jõuab aga lavale balleti "Giselle" (kor. Michael Pink) nn getoversioon – balleti tegevus on seekord toodud teise maailmasõja rahutuste keerises vaevlevasse Euroopasse, kus petmine ja andestus omandavad hoopis teise ning süngema tähenduse. 24. mail jõuab Eesti publiku ette Rahvusooper Estonia ning kuue Itaalia ooperimaja koostööprojektina Giacomo Puccini ooperi "Madama Butterfly" nn Brescia versioon (lav. Rodula Gaitanou), tähistades 120 aasta möödumist nii maailmaesietendusest kui 100 aasta möödumist helilooja surmast.

Tulekul on ka uus lastelavastus kammersaalis – "Timbu-limbu õukond ja lumemöldrid" balletijuht Linnar Loorise lavastuses, Rossini ooperi "La donna del lago" kontsertettekanne ja sümfooniakontsert Sibeliuse kuuenda sümfoonia ja Francis Poulenci "Stabat Materiga" peadirigent Arvo Volmeri juhatusel.