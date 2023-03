Rahvusooper Estonia lavale jõuab kaheosaline ballett "Must / Valge"

Lavastuse esimeses osas näeb Poola koreograafi Katarzyna Kozielska maailmaesietendust "Avatud uks". Abstraktse tantsulavastuse alguseks on George Bizet' muusika ning Sigmund Freudi psühhoanalüüs moraalist, naudingutest ja elu edasiviivatest stiimulitest.

Koreograafi sõnul räägib ballett soovide ja ihade lõputust võitlusest selle üle, mis on õige ja mis vale.

"Avatud uks tähendab minu jaoks seda, et keegi ei tea iial ette, mida elu kaasa toob. Sa ei taha ust kellegi jaoks sulgeda, vaid tahad selle avatuna hoida uute ideede ja uue elu jaoks," selgitas Kozielska.

Õhtu teises osas jõuab esmakordselt Eestis publikuni Serge Lifari 1943. aastal valminud ballett "Süit valges", mis on koreograafi üks väheseid süžeeta ballette. Teos keskendub tantsijate graatsilisuse ja virtuoossuse näitamisele, mis paneb balletitrupi proovile peensusteni viimistletud koreograafia ja keerukuse astmega.

"Maailmas on restoranikultuuris Michelini tärnid ja selle repertuaariga, eriti just teise osaga, läheme meie oma esimest Michelini tärni püüdma," sõnas Eesti Rahvusballeri kunstiline juht Linnar Looris. "See ongi see esimene tase, mis näitab klassikalise balletti tipptaset. See lavastus on meile raske, aga see on väga hea väljakutse."