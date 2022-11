Linnar Looris "Korsaari" esietenduse eel: see on rahvusballetile ajalooline hetk

Teos räägib loo kirglikust piraadist Conradist, kes armub imekaunisse orjatari Medorasse. Algselt 1856. aastal Pariisi ooperis lavale toodud "Korsaarist" on modernse versiooni teinud lavastaja José Carlos Martinez, kes peatselt Pariisi Balletiteatri juhiks saab.

Lavastaja sõnas, et talle meeldib kasutada prantsuse kooli ja stiili ja panna see balletti. "Minu jaoks on oluline, et publik jätkuvalt näeks traditsioonilist balletti, aga veidi teistmoodi. Seega ma austan traditsioone, aga samas proovin anda tantsule ka voolavust," selgitas ta.

Eesti Rahvusballeti kunstilise juhi Linnar Loorise sõnul on "Korsaari" Eesti Rahvusballeti repertuaari jõudmine ajalooline hetk. "Meil pole kunagi olnud sellist lavastust nagu "Korsaar", José on teinud sellest fantastilise versiooni," märkis ta.

"Ta on võtnud kolmest vaatusest kõik paremad palad kokku võtnud ja teinud nendest kaks. Ta on kõik selle heas stiilis kokku võtnud," kirjeldas Looris.