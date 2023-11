Galerii: Rahvusooper Estonias esietendub talveootusest rääkiv tantsulavastus

Nukk Timbu-Limbu, koer Muki ja jonnipunn Toru-Loru valmistuvad jõuludeks ning tahaksid talverõõme nautida, ent midagi on teistmoodi kui tavaliselt: lund ei ole kusagil ja õhku täidab veider undamine. Tuleb välja, et talv on ära nõiutud ja sõpradel tuleb asuda teekonnale, et päästa lumi kurja nõiduse võimu alt valla.

Eesti Rahvusballeti kunstilise juhi Linnar Loorise juhatasid "Timbu-Limbu" loo juurde vestlused oma isaga. Nii on ka lavastuses tantsu raamiv jutustaja, keda vaheldumisi Priit Aimlaga kehastab Linnar Looris ise. Balletijuhi sõnul jutustab tema esimene lavastus talveootusest, rõõmust, sõprusest ning headuse võidust kurjuse üle.

"Minu eesmärk oli luua tantsulavastus, mis oleks värviküllane ja lõbus nii tantsijatele kui ka väikestele vaatajatele," kirjeldas Looris. "Loodetavasti inspireerib põnev loojutustamine läbi tantsukeele noort publikut edaspidigi tantsuteatri etendusi külastama ja miks mitte ka ise tulevikus tantsijaks saama."

Lavastuse kunstnik on Reili Evart, valguskunstnik Rasmus Rembel, repetiitor Daniel Kirspuu.

Timbu-Limbu rollis astuvad üles Lena Scherer ja Beatriz Domingues. Lumemölder Oku – Nikos Gkentsef, Marcus Nilson; Lumemölder Toku – Joel Calstar-Fisher, Finn Adams, Connor Williams; Kuri nõid – Triinu Leppik-Upkin, Nadežda Antipenko, Marjana Fazullina; Koer Muki – Antonio Gallo, Jan Trninic, Pol Monsech; Toru-Loru – Abigail Mattox, Phillipa McCann; Trebla – Francesco Piccinin, Luca Giovanetti, Jevgeni Grib, Pol Monsech; jutustaja – Linnar Looris, Priit Aimla.