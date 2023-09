Galerii: Rahvusooper Estonias esietendub Debussy "Pelléas ja Mélisande"

Maurice Maeterlincki müstilise draamateose põhjal ooperi kirjutanud Claude Debussy ooperi toob Estonia teatris välja Albert-André Lheureux (Prantsusmaa), muusikajuht on Arvo Volmer, kunstnik Liina Keevallik, valguskunstnik Rasmus Rembel, videokunstnikud Andres Tenusaar ja Raivo Möllits.

Rahvusooperi loominguline juht ja peadirigent Arvo Volmer tõdes, et on aastaid unistanud Claude Debussy ainsa ooperi lavale toomisest. Lavastaja Albert-André Lheureux' sõnul on ooperi näol tõesti tegemist erakordse teosega, mis toob päevavalgele seletamatu maailma, mis asub meie sees ja meie ümber. "Me kõik armastame saladusi ja varjatud jõudusid ning see ongi põhjus, miks selle imetabase teose vastu on nii tohutu huvi."

20. sajandi algul, mil inimeste pilgud olid pööratud esoteerika ja tundmatute maailmade poole, kirjutas Belgia kirjanik Maurice Maeterlinck draamateose "Pelléas ja Mélisande". Debussyl kulus kaksteist aastat, et muusika kirjaniku sõnadega ühte põimida.

"Ooperi vormis loodud "Pelléas ja Mélisande" osutab vajadusele pöörduda tagasi inimeseks olemise lätete juurde. Ka praegusel muutuste ajastul on meil inimestena ülioluline märgata oma tegevustes ohte, millel võivad olla etteaimamatud tagajärjed," usub lavastaja.

Pelléase rollis astub lavale Heldur Harry Põlda või Samy Camps, Mélisande rollis Karis Trass või Helen Lokuta, Golaud rollis Raiko Raalik või Stephan Loges, Geneviéve rollis Aule Urb või Juuli Lill, Arkel rollis Priit Volmer või Julien Veronese, Yniold rollis Elena Brazhnyk, Merit Kraav või Carol Männamets, Le Medecin rollis Mart Laur või Kim Sargyan, La Berger rollis Tiit Kaljund või Kim Sargyan.