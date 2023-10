Ekspertkomisjon näeb Estonia juurdeehitusele kolme võimalikku varianti

Kokku nähakse Estonia Seltsi juhataja Mart Miku sõnul Estonia renoveerimiseks kolme erinevat versiooni. Esimeses versioonis säilitatakse võimalikult palju olemasolevat hoonet. "Sel juhul käib jutt ainult sellest, et võimalikult vähe sekkutakse senisesse tagafassaadi ja kogu Uue Turu plats oleks täidetud juurdeehitusega," ütles ta pressikonverentsil.

Teisel juhul rekonstrueeritakse praegune olemasolev saal. "See jääb samasse asukohta, Georg Otsa tänava poole tehakse kõrvallava ja teine kõrvallava oleks praeguses sisehoovis," sõnas Mikk.

Estonia juurdeehituse teine võimalik variant Autor/allikas: Kavand

Kolmandas versiooniks ei jääks Miku hinnangul olemasolevast saalist sisuliselt midagi alles. "Teatrisaal keeratakse paralleelselt Pärnu maantee ja Estonia puiesteega, aga mahud jäävad laias laastus samaks."

Estonia juurdeehituse kolmas võimalik variant Autor/allikas: Kavand

"Vähemalt pooled komisjoni liikmed on arvamusel, et kõige parem oleks esimene variant, mis sekkuks võimalikult vähe Estonia ajaloolisesse hoonesse," mainis Mart Mikk.

Mart Miku sõnul on järgmise sammuna vaja välja kuulutada rahvusvaheline arhitektuurikonkurss ja algatada detailplaneering. "Kui see kõik on õnnestunud, siis hakkab koostöö Tallinna linna ja riigi vahel, et leida, kas on võimalik neid tingimusi leevendada ja muuta, pärast mida tuleb juba maaomandi küsimus."

Tallinna strateegiadirektor Raido Roop kinnitas, et et möödunud aasta septembris kokku kutsutud Estonia tulevikukontseptsiooni komisjon lõpetab nüüd töö. "Me oleme jõudnud üksmeelele selles osas, et lahenduse otsimisega tuleb minna edasi, aga mis see lahendus täpsemalt on, selgub edaspidi," sõnas ta ja lisas, et nende hinnangul peaks ikkagi kaaluma juurdeehituse kõrval ka alternatiivseid asukohti.

"Kuigi suutsime komisjonis vaadata suures pildis keskkonnakaitselisi piiranguid, siis muinsuskaitseliste piirangute osas, mis puudutavad hoonet ennast, seal on vaja veel detailsemalt analüüsida," rõhutas Roop ja sõnas, et hetkel pole veel teada, milline oleks detailne riive juurdeehituse korral Estonia fassaadile ja sisemusele.

Alternatiivseid asukohti nähakse Linnahalli piirkonnas

"Hetkel on koostamisel Tallinna kesklinna linnaosa üldplaneering, mille hinnangul on vaja edasi arendada meie ärikeskusi, mis on kesklinna ja Lasnamäe veerel Ülemiste järve piirkond, samuti on oluline südalinna avamine ja Tallinna avamine merele," mainis Roop ja ütles, et kuigi pakuti ka üht võimalikku ooperiteatri asukohta ka Ülemiste järve äärde, siis sellest ikkagi loobuti. "Kunagi räägiti ka Lasnamäe veerele rajamisest, sellest me ka loobusime."

Tallinna strateegiadirektori sõnul on linna jaoks oluline südalinna aktiviseerimine ja linna avamine merele. "Seetõttu on linn alternatiivse variandina jõudnud sinna, et kui kaaluda alternatiivseid asukohti, siis võiks see olla Linnahall ja selle läbiümbrus, samuti on ka Tallinna Sadam pakkunud ühte kinnistut."

"Neid variante ei ole praegu väga täpselt mahuliselt läbi arutatud, aga ruumi on seal piisavalt, pigem tekib seal küsimus Linnahalli osas, seda on ka varasemad kultuuriministrid palunud uurida, kas Linnahalli kehandisse on võimalik ooperiteatrit teha või mitte, need protsessid on ka veel ees," rõhutas Roop.