Ott Maaten: oleks väga kurb, kui Estonia majale tuleks hakata otsima uut funktsiooni

Ott Maaten kinnitas, et kuigi alati tahaks kiiremini edasi minna, on ta väga rahul Estonia tulevikukontseptsiooni komisjoni tööga, mis viimase aastaga ära tehti. "Nad analüüsisid põhjalikult läbi tõsiselt võetavad variandid, tegid seda ruumiprogrammi põhiselt ja jõuti igati arukate järeldusteni."

"Eesmärk on ikkagi Estonial minna edasi arhitektuurikonkursiga, sest peaksime jõudma võimalikult kiiresti etappi, kus me ei räägi enam mahueskiisidest ja piirjoontest, vaid ikkagi saaksime avalikkuse ette tuua visuaalid hoonest, milline ta võiks tegelikkuses olla ja sinna ka saada," sõnas ta ja lisas, et selle põhjal tekiksid ilmselt ka hoopis teised hinnangud.

Maateni hinnangul tuleks keskenduda praegu ikkagi juurdeehitusele, mis on ka senise riigikogu otsuse põhjal ainus võimalik variant. "Kui maja ehitataks kuskile mujale, siis on selge, et Estonia nime see enam kanda ei saa, sest see maja on seotud Estonia Seltsiga, Rahvusooper Estonia on oma nime saanud just selle maja ja seltsi kaudu," ütles ta.

Estonia jagamine kahe maja vahele oleks tema arvates ka finantsiliselt võimatu. "Ma võin kindlalt öelda, et praeguste rahaliste võimaluste juures Estonia kahes majas tegutseda ei saa, see käiks meil üle jõu, kuna tähendaks kahe paralleelse struktuuri loomist."

"Oleks väga kurb, kui Estonia majale tuleks hakata otsima mingit uut funktsiooni," rõhutas ta.