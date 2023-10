Roop Estonia juurdeehitusest: arvan, et 20 aastat otsustamisega ei lähe

"See konkreetne lahendus on vastuolus riigi poolt seatud looduskaitseliste piirangutega Tammsaare pargile ja vanalinna muinsuskaitse alale," tutvustas Roop esimest Estonia juurdeehituse varianti. "Rääkimata sellest, et Estonia on ise muinsuskaitse all. Siin on linnal väga raske midagi teha," tõdes ta.

Maaten pooldab esimest renoveerimise varianti enim, kuna teine ja kolmas variant kahjustaksid Estoniat suuremal määral. "Kui te vaatate teist ja kolmandat varianti, siis te näete, et nendega kaasneb piltlikult öeldes tänase Estonia hoone lammutamine ja lõhkumine," teatas Maaten. "Meie ühiskond ega tänased põlved ei andesta seda, kui me Estonia maha lõhume," lisas ta. Ka Roobi arvates on teine ja kolmas juurdeehituse variant vastuolulised.

Roobi sõnul võib otsuse langetamine võtta aega kaua. "Kui me meenutame esimesi kulka poolt rahastatud objekte ja seda, kui kaua peeti debatte Kumu ja ERM-i üle, siis on see paar dekaadi," teatas Roop, et tegelikult on aasta ajaga juba piisavalt edasi liigutud. "Linn ja Estonia on jõudnud üksteise mõistmisele palju lähemale," sõnas ta. "Aga ma arvan, et 20 aastat selle asjaga minna ei saa."

Maaten selgitas, et aega võtavad ka uuringud, mis on muinsuskaitseameti eritingimused. "Me peame kõigepealt vaatama, mis meil maapõues on, me peame kaardistama Estonia olemasoleva hoone, mis väärtused seal on, kuidas neid klassifitseerida ja selle pinnalt tegema parima otsuse."

Maateni arvates ei ole Linnahalli piirkond hetkel tõsiseltvõetav alternatiiv. "Selleks puudub meil otsus ja rahalised vahendid," rääkis ta. "Me saame täna lähtuda ikkagi ainult riigikogu otsusest."

"Edasised sammud sõltuvadki meie tegevvalitsuse julgusest ja otsustusvõimest muuta-leevendada kehtivaid piiranguid," lisas ta.