Rahvusooperi peadirektor Ott Maaten pälvis Prantsusmaa kõrge aumärgi

Ordeniga avaldas Prantsusmaa tunnustust Ott Maateni aastatepikkusele silmapaistvale, pühendunud ja kõrgetasemelisele tööle Eesti-Prantsusmaa kultuurisuhete edendamisel muusikavaldkonnas. "Mul on suur au tunnustada Prantsusmaa nimel Ott Maateni tihedat koostööd ooperiteatritega Prantsusmaal, tema töö väärtust ja tulemusrikkust, tema pühendumust ja armastust prantsuse keele ja muusikalise repertuaari vastu," sõnas suursaadik Emmanuel Mignot.

Kunstide ja kirjanduse orden (l'Ordre des Arts et des Lettres) on 1957. aastal Prantsusmaa kultuuriministri poolt asutatud ja tänaseni Prantsuse kultuuriministeeriumi poolt välja antav ning ühiskonnas kõrgelt hinnatud Prantsuse teenetemärk, millega tunnustatakse isikuid, kes on silma paistnud loominguga kunsti või kirjanduse vallas või panusega kunsti ja kirjanduse edendamisse Prantsusmaal ja kogu maailmas. Aumärgi statuudi kohaselt peab ordeni saaja olema andnud silmapaistva panuse Prantsuse kultuuripärandi rikastamise heaks.

Kunstide ja kirjanduse ordeni eelkäijaks peetakse Saint-Micheli ordenit (1469–1830), mille asutas Prantsuse kuningas Louis XI ning ordeni saanuid nimetati algselt kuningaordeni rüütliteks.