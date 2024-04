Ott Maaten valiti Euroopa ooperimajade võrgustiku nõukokku

Opera Europa on juhtiv professionaalsete ooperiteatrite ja -festivalide katusorganisatsioon, kuhu kuulub tänaseks üle 230 liikme 44 riigist. Organisatsiooni peakorter asub Brüsselis.

Rahvusooper Estonia on ainus Eesti institutsioon, kes on Opera Europaga ühinenud. Kuulumine selle juhtorganisse annab rahvusooperile võimaluse aktiivsemalt tutvustada eesti kultuuri rahvusvahelisel areenil. Samuti aitab see senisest veelgi tulemuslikumalt viia ellu rahvusooperi seaduses sätestatud eesmärki osaleda muusikateatrite rahvusvahelises koostöös ning tutvustada oma lavastusi, lauljaid, tantsijaid ja muusikuid välismaal.

Ott Maateni sõnul ei ole ooper kui kunstivorm oma tähtsust kaotanud. Pigem vastupidi: tänasel keerulisel ja muutlikul ajal on üha enam tunda inimeste soovi kaunite, sügavate emotsioonide järele. "Selles kontekstis on oluline, et Eesti saab panustada mõtte, sõna ja nõuga Euroopa ooperimajade katusorganisatsioonis," märkis Maaten.

Lisaks peadirektor Ott Maateni valimisele Opera Europa nõukokku oli Viinis esindatud ka Rahvusooper Estonia ligipääsetavuse ja publikuhariduse meeskond. Haridustöö juht Tuuli Potik pidas ettekande koostööst erinevate ühiskonnagruppidega, mis rahvusooperis on igapäevane tegevus, ent paljude teiste maade ooperiteatrites alles uudne.