Rahvusooper Estonia publikulemmikud on Reigo Tamm ja Elena Brazhnyk

12. aprilli õhtul kuulutati Rahvusooperis Estonia enne "La donna del lago" kontsertettekannet välja SEB publikupreemia laureaadid, kelleks on ooperisolistid Elena Brazhnyk ja Reigo Tamm.

Preemia saajad valitakse välja kuuajase publikuhääletuse tulemusel ning kuulutatakse tavapäraselt välja teatrikuul. Publikul oli võimalus tänavu juba 14. korda anda kuu aja jooksul oma hääl ühele koosseisulisele nais- ja meessolistile. Publikuauhinnad andis üle SEB juhatuse liige Eve Kümnik.

Laureaatidele anti üle 2000-eurone rahaline preemia ning auhind, mis kujutab kaht aplodeerivat kätt, autoriks EKA ehte- ja sepakunsti dotsent, kunstnik Nils Hint.

Sopran Elena Brazhnyk on õppinud koorijuhtimist Kiievi Riiklikus Kultuuri- ja Kunstiülikoolis (2002–2007, A. Mahrlevki ja N. Kretško klass) ja laulmist Ukraina Tšaikovski nimelises Muusikaakadeemias (2007–2012, E. Mirošnõtšnko ja I. Semenenko klass). Õpingute ajal tegi ta oma ooperidebüüdi Marfa rolliga Rimski-Korsakovi ooperist "Tsaari mõrsja". Ta on täiendanud end Vilma Vernocchi meistriklassis. 2016. aastal debüteeris ta Rahvusooperis Estonia Gilda rolliga Verdi "Rigolettos". Alates 2022. aasta juulist on Elena Brazhnyk Rahvusooper Estonia solist ning teeb kaasa lavastustes "La traviata", "Võluflööt", "Pelléas ja Mélisande", "Jeanne d'Arc", "Don Pasquale", "Figaro" pulm".

Elena Brazhnyk on Klaudia Taevi nimelise konkursi finalist (2015) ja Harjumaa teatripreemia laureaat (2024).

Tenor Reigo Tamm lõpetas 2008. aastal Tapa Gümnaasiumi ja asus õppima Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli näitleja erialale (juhendajaks Elmo Nüganen). Täiendas end näitlemises Londonis Rose Bruford College'is. Aastatel 2009–2016 õppis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klassikalist laulu Taavi Tampuu juures. On osalenud Jenny Anvelti, Giacomo Aragalli, Virgilijus Noreika, Jeffrey Goldbergi, Jon Thorsteinssoni ja Caroline Dowdle'i meistrikursustel. Aastatel 2014–2017 oli Reigo Tamm Vanemuise teatri ooperisolist ning alates 2017. aastast Rahvusooper Estonia ooperisolist.

Varasemalt on Reigo Tamm pälvinud SEB publikupreemia (2020), Eesti Rahvuskultuuri Fondi rahvusooperi fondi stipendiumi (2019), Eesti Teatriliidu Kristallkingakese auhinna (2018) ja tiitli "Tartu noor kultuurikandja" (2015).