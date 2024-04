Endla teater jagas publikupreemiaid

Teatrikuu jooksul andsid lemmikutele oma hääle teatris koha peal või veebis ankeeti täites 2008 teatrikülastajat, kes said valida üheksa 2023. aastal esietendunud lavastuse hulgast. Publiku lemmikutele andsid preemia ning aukirjad üle Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja teatrijuht Roland Leesment.

Publiku lemmiklavastuse tiitli võitis "Mäeküla piimamees", mida on vaatamas käinud juba ligi 8000 inimest. Teatrikülastajate lemmik meesnäitleja tiitliga pärjati Ago Anderson, kellele see on juba üheksas kord publiku lemmikuks valitud saada. Naisnäitlejatest pälvis lemmiku tiitli Carmen Mikiver, kellele anti seesugune tunnustus üle seitsmendat korda.

Aare Toikka (VAT Teater) lavastatud "Mäeküla piimamees", mille autor on Andrus Kirivrähk Eduard Vilde romaani ainetel, esietendus Endla Teatris 28.oktoobril 2023.

Ago Andersoni, kel täitub käesoleval aastal Endla Teatris 30 aastat, pärjas publik lemmiku tiitliga Rauno Rönkkö rolli eest lavastuses "15 meetrit vasakule" ja Tuksi Antsu rolli eest lavastuses "Mäeküla piimamees".

Carmen Mikiveri, kes töötab Endlas alates 2002. aastast, pärjas publik lemmiku tiitliga Aurora Greenway rolli eest lavastuses "Helluse keeles" ning Aoife Muldooni rolli eest lavastuses "Mullingari kandis".