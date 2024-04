Galerii: Harjumaa teatripreemia pälvis sopran Elena Brazhnyk

Harjumaa Omavalitsuste Liit valis tänavuse laureaadi Elena Brazhnyku teatripreemia saajaks nimirolli eest Giuseppe Verdi ooperis "Jeanne d'Arc" ja Ynioldi rolli eest Claude Debussy ooperis "Pelléas ja Mélisande".

Elena Brazhnyk on õppinud koorijuhtimist Kievi Riiklikus Kultuuri- ja Kunstiülikoolis (2002–2007, A. Mahrlevki ja N. Kretško klass) ja laulmist Ukraina Tšaikovski nimelises Muusikaakadeemias (2007–2012, E. Mirošnõtšnko ja I. Semenenko klass). Õpingute ajal tegi ta oma ooperidebüüdi Marfa rolliga Rimski-Korsakovi ooperist "Tsaari mõrsja". Ta on täiendanud end Vilma Vernocchi meistriklassis. 2016. aastal debüteeris ta Rahvusooperis Estonia Gilda rolliga Verdi "Rigolettos". Alates 2022. aasta juulist on Elena Brazhnyk Rahvusooper Estonia solist.