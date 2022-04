Harjumaa teatripreemia pälvis rahvusooperi orkestrant Toivo Unt

Kontrabassimängija Toivo Unt on lõpetanud Tallinna riikliku konservatooriumi ja töötab 1969. aastast Estonia orkestrandina. Ta on olnud nelja džässballeti idee autor ja eestvedaja ("In The Mood", "Stillpoint", "Black and White", "Night and Day"). Korraldanud Estonias sarja "Ooperijazz" (2004 ja 2005). Õpetanud aastaid Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis džässkontrabassi- ja ansambliklassi ning eesti muusika ajalugu.

Ta on 2000. aastast alates festivali Nõmme Jazz ning noorte džässmuusikute konkursi algataja ja kunstiline juht. Sillamäe Muusikakooli pop-džässmuusika osakonna asutaja juhataja ja õppejõud. Aastast 2004 Sillamäe festivali JazzTime kunstiline juht.

Toivo Unt on mänginud rahvusvahelistes ansamblites nagu Scan Trio 1989, Baltic Quartet 1992, Spirit of Life Ensemble (USA), Art of Trio (Jaapan-USA), Dave Kikoski trio (USA), Classics in Jazz (Ukraina-USA) ning Raimonds Pauls trio koosseisus projektis "Bach. Pauls. Kamer". Toivo Unt on olnud aastaid festivali Pori Jazz rahvusvaheliste projektiansamblite alaline bassist ning tunnistatud mitmel festivalil parimaks bassistiks. Salvestanud Eesti Raadiole mitmesuguste koosseisudega üle 400 pala, osalenud üle 30 heliplaadi salvestusel.

Harjumaa teatripreemiat antakse välja 1994. aastast. Varasemalt on auhinna pälvinud Rahvusooper Estonia solistid Helgi Sallo, Teo Maiste, Mati Kõrts, Nadia Kurem, Riina Airenne, Ivo Kuusk, Jassi Zahharov, Väino Puura, Heli Veskus, Rauno Elp, Priit Volmer, Helen Lokuta, Mart Madiste, René Soom, Janne Ševtšenko, Kristel Pärtna, kauaaegne ballettmeister Tiit Härm, lavastaja Arne Mikk, dirigendid Jüri Alperten ja Vello Pähn, orkestri tšellorühma kontsertmeister Mart Laas, balletijuht Toomas Edur ning balletisolistid Olga Rjabikova, Marika Muiste, Ketlin Oja.