Tartu kunsti aastanäituse publikupreemia pälvis Maris Tuuling

Tänavusel Tartu kunsti aastanäitusel said külastajad hääletada oma lemmik teose poolt ning valida Tartu Kunstimajas 2023. aastal toimunud näituste hulgast oma lemmiku. Tartu kunsti aastanäituse publikulemmikuks valiti kunstnik Maris Tuuling maaliga "Kui vihm üle jääb".

Tuuling sõnas peale diplomi kätte saamist: "See preemia on minu jaoks märk sellest, et mu maalid ei paku mõtte- ja mängulusti ainult mulle endale, vaid lähevad korda veel paljudele. Ma pole teinud tühja tööd."

Noore kunstniku ergutuspreemia saaja valis välja žürii ning sellele kvalifitseerusid kõik aastanäitusel osalenud kuni neljakümneaastased kunstnikud. Tänavune preemia anti Siiri Jürisele teose "Luuri vedamine" eest. Pühapäeval Rootsis viibinud kunstnik sõnas: "Igasugune tunnustus on kunstnikule vajalik. See on kinnitus ja motivatsiooniallikas. On suur rõõm selle preemia üle, suured tänusõnad."

Mõlema 3000-eurose preemia väljaandmist rahastavad Veljo Ipits, Reigo Kuivjõgi ja Margus Punab. Nende kolme kõrval kuulusid žüriisse ka Tartu Kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu.

2023. aasta publiku lemmiknäituseks osutus kevadel kõigis Kunstimaja saalides toimunud Timo Tootsi isikunäitus "Luba kõik küpsised. Valik töid aastatest 2008–2023", mille eest kuulutati kunstnik aastanäituse avamisel ka mulluse Ado Vabbe preemia laureaadiks. Tootsi eest võttis preemia vastu tema tütar Aki, kes ütles lühidalt: "Aitäh!"

Kokku käis Tartu kunsti aastanäitusel 4325 külastajat.