Tartu Kunstimajas avati Tartu kunsti aastanäitus

Tartu Kunsti aastanäitusele kandideeris kokku 238 autorit, kelle hulgast valis žürii välja 81 kunstnikku. Näituse kujundaja, Evelin Zolotko lähtus seekordse näituse kokkupanekul värvide põhimõttest. Nii ongi näitus jaotatud kolme värvisaali vahel – punane, sinine ja roheline.

Esitatavatel töödel pidi olema ühte neist värvidest võimalikult palju, seda ka monokroomsete lahenduste puhul. Tartu aastanäitusel saab ka ülevaate, kuhu Lõuna-Eesti kunst suundumas.

"Mulle tundub et tekstiil järjest rohkem tuleb sisse. Iga aastaga esitatakse järjest rohkem tekstiilitöid ja tekstiilikunstnikud on hakanud rohkem osa võtma ning dufting on väga populaarseks läinud. Ja ma näen tegelikult ka, et Pallases on foto saanud uut hingamist. Kuidagi tuleb sealt häid töid. Selliseid kaasaegsemaid ja ilmselt see on Kaisa Eiche töö," ütles aastanäituse kujundaja Evelin Zolotko.