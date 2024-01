Tartus algab kunstiürituste sari Tartu Kunstinädal

Tartu Kunstinädal hakkab toimuma iga kuu teisel nädalal. Kõik kunstinädala üritused on tasuta või muuseumipiletiga. Kunstinädalaga käib kaasas ka uus Tartu kunstikaart, mis on saadaval igas Tartu kunstiasutuses.

Kogo galerii programmijuhi Stella Mõttuse sõnul muudab uus ürituste sari Tartu kunsti huvilistele lihtsamini hoomatavaks. "Panime kõigi Tartu kunstiasutustega pead kokku ning leidsime, et kuigi Tartu on täis erinevaid galeriisid ja muuseume, on info meie programmist linnarahva jaoks väga katkendlik. Nüüdsest on meil kõiki Tartu kunstiasutusi ühendav katusorganisatsioon, mille alt on kõigi näituse- ja publikuprogrammi jälgimine palju lihtsam," selgitas Mõttus.

"Tartu Kunstinädal loob kõik need võimalused, et iga kuu uute kunstivormide, kunstnike ja teiste kunstikülastajatega tutvuda ning seeläbi Tartut avastada. Meil on siin suurte muuseumide kõrval ka mitu väikest, aga tublit galeriid, kes hea meelega uusi inimesi külla ootavad," sõnas Mõttus, kelle hinnangul on kunstinädala programm tihe ja mitmekesine.

Jaanuarikuise kunstinädala programmis osalevad teiste hulgas Jakobi galerii, Tartu Kunstimaja, Kogo galerii, HAKI galerii, Tartmus ja R galerii. Esimene Tartu Kunstinädal leiab aset 10.—14. jaanuar.