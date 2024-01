Tartus sai avapaugu üritustesari Tartu Kunstinädal

Kunstinädal algas kolmapäeva õhtul Tartu Kunsti aastanäituse tuuriga, mida vedas kujundaja Evelin Zolotko. Üritustesarjaga loodetakse tõsta külastajate arvu nii suuremates näitusesaalides kui ka väiksemates kunstigaleriides, mida on Tartusse aina juurde tulnud.

Kogo galerii programmijuht Stella Mõttus sõnas, et kuigi erinevaid kunstiasutusi on Tartus palju, siis info, mida toimuva kohta jagatakse, on väga katkendlik. "Selle ürituse mõte ongi, et kõik saaksid proovida igas galeriis käia," märkis ta. "Meil siin Tartus on kunstirahvas küll olemas, aga tahaks jõuda just nendeni, kes ei ole võib-olla kunagi julgenud oma jalga ühtegi kaasaegse kunstigaleriisse tõsta."

Seega on alanud aasta iga kuu teine nädal täis Tartu kunstiasutuste erinevaid üritusi, nagu näiteks kunstnikutuurid, kuraatorituurid, vestlused, töötoad või ka uute näituste avamised.

Neljapäeval avas oma esimese isikunäituse Laura Kaasik. Tampere majas saab näha tema Tartu Kunstikooli kunstnik-kujundaja jätkuõppe lõputööd, mis käsitleb rõivaste taaskasutust.

"Varem olen aidanud oma erialajuhil Madis Nurmsil Kaunase muusikateatris ooperikostüüme valmistada ja olen nende jaoks materjale otsimas käinud. Sellel aastal mõtlesin, et äkki saab need kostüümid juba kasutatud riietest valmis õmmelda. Madis Nurm saatis mulle kostüümikavandid ja mina ootasin siis Humana ühe euro päeva ära, võtsin kavandid kaasa ja ostsin vajalikud materjalid," selgitas Kaasik.

Jaanuarikuise kunstinädala jooksul avatakse Tartu muuseumites ja kunstigaleriides kokku kaheksa erinevat näitust, suurem osa avamisi toimub reedel.