Kogo galeriis avati tõsist huumorit käsitlev näitus "Kaheksajala rokokoo"

Näitusel osalevad kunstnikud Eestist, Lätist ja Ukrainast, kes on tuntud oma iroonia ja humoorika ulakuse poolest. Välja on pandud maale, skulptuure, videoteoseid ja ka installatsioone, mis pilavad ühiskonda ja käsitlevad elu tõsisemaid tahke läbi huumori. Näha saab nii spetsiaalselt näituseks valminud teoseid, aga ka vanemaid töid.

"Ka vanemaid teoseid on huvitav vaadata ja mõelda, kas me oleme samas kohas, kus me olime rohkem kui kümme aastat tagasi. Mõni teos tabab aga just praegusel hetkel eriti teravalt. Mõned teosed on väga otseselt kriitilised, teised on jällegi pigem metafoorilised ja poeetilised. Neid võib vaadata kui midagi abstraktset, aga saab ka teatud asju välja lugeda," sõnas näituse kuraator Šelda Pukite.

Näitus "Kaheksajala rokokoo" on Kogo galeriis avatud 2. märtsini.