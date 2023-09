Pildid: Kogo galeriis on avatud Balti drag-esinejate rühmanäitus "Dräägime ära"

Kogo galeriis on avatud Eestist, Lätist ja Leedust pärit drag-esinejate rühmituse Baltic Drag King Collective näitus "Dräägime ära", kus drag'i vahendusel paotatakse uks kväär-ööelu, soolise võimestamise ja soopoliitika maailma.

Näituse kuraator on läti kväärfeministlik etendus- ja audiovisuaalkunstnik Mētra Saberova. Näitus kuulub Kogo galerii selle aasta programmi "Kväärime ära".

Baltic Drag King Collective'i näitus "Dräägime ära" on pühendatud kväärkogukonna mitmekesistele liikmetele, kes on üheskoos võtnud sihiks töötada nii laval kui ka tavaelus elurõõmsama ja kaasavama ühiskonna heaks. Läti kunstniku ja Baltic Drag King Collective'i ühe asutaja Mētra Saberova kureeritud näitus koosneb Läti fotograafide Krista Saberova and Edgars Tabaksi fotomaterjalist, mis pakub ülevaadet kollektiivi praegustest tegemistest ja mida täiendavad liikmete kaastööd. Näitus tutvustab rühmitusse kuuluvate esinejate laia ampluaad, nende drag'iga tegelemise eri põhjuseid ja mooduseid ning lahkab soorollide ja nendest üleastumise vastuolulist teemat.

Näitusel osalevad ja sellesse panustavad Mētra Saberova (Timmy), Krista Saberova, Edgars Tabaks, Ilze Vēze-Balode (Henry Oak), Mailo Štern, DJ Lévi, Marss The Person, Vincent Hemingay, Dawn (K!NK), Niko Rain (Bazilix), Vencheska Baltique ja Vivianna Maria Stanislavska Lätist; Hanna Kannelmäe (Eeben Früülep), Maxx Toxic, MajorDanger, Ms Elsa, Helgi Saldo ja Wickler Wilde Eestist; King A ja Querelle Leedust.

"Dräägime ära" jääb Kogo galeriis avatuks kuni 21. oktoobrini.