Tartus Kogo galeriis avatakse uus näitus "Struktuuride paljastus"

Uuel näitusel esitletakse üle 30 mitmelt poolt Euroopast pärit ja De Structura projektis osalenud loomeinimese töid ja kuraatoriprojekte. "Struktuuride paljastuses" pööratakse kriitiline pilk kunstivaldkonnas valitsevatele süsteemidele ja mudelitele ning tutvustatakse noorte loomeinimeste püüdlusi läbipaistvama, võrdsema ja koostööd soosivama töökeskkonna loomise nimel.

2021. aastal algatatud De Structura projekt annab noortele kunstiprofessionaalidele võimaluse leida oma karjääriteel tuge nii teistelt noortelt loomeinimestelt kui ka kogenud asjatundjatelt. Teaduse, diskursuse ja loominguga tegeleva projekti eesmärk on lahti muukida ja ümber mõtestada Euroopa kunstiringkondades valitsevad paradigmad.

"Kunstivaldkonnal on raskusi ühiskonnakriitilise joone hoidmisega, uute tulijate väljapakutud uuenduslikele katsetustele pööratakse harva piisavalt tähelepanu. Oma püüdlustes suurema avatuse poole on kunsti- ja kultuurivaldkond muutunud isoleeritumaks, suletumaks ja alalhoidlikumaks," rõhutas De Structura projekti algataja Anastasia Lemberg-Lvova.

2022. aasta juulis toimunud De Structura foorumil kogunesid 25 riigi noored kunstnikud ja kunstitöötajad Eestisse, et käsitleda valitsevates struktuurides orienteerumise raskusi ja pakkuda neile võimalikke lahendusi. "Seadusandlus, läbipaistmatud põhimõtted töötajate palkamisel ja kunstnike valikul ning institutsionaalse rahastuse ebavõrdne jaotus on vaid mõned paljudest nähtamatutest struktuuridest, mis on end galeriides kunstiteoste kõrvale sisse seadnud. Illusioonide maailm, kus esitatakse tegelikkuse killustatud kujutis, on ühest küljest atraktiivne, kuid võimendab teisalt kunstnikuks olemisega seostatavat ebamäärasust ja stereotüüpe," on kirjas kuraatoritekstis.

Liitreaalsuse abil kunsti kättesaadavust suurendava Rumeenia kunstnikerühmituse ArtLink toetusel eksponeeritakse näitusel "Struktuuride paljastus" ka De Structura projektis osalenute teoseid. Külastajad saavad lugeda Wen Cheni poolt tehisintellektil kirjutada lastud ajalehte ning uurida koos Ania Duldiier'ga tehisintellekti, teadvuse ja inimmasina potentsiaali.

Näitusel on ka avalik publikuprogramm, kus nelja päeva vältel toimub erinevatel teemadel neli vestlusringi. Programmis tutvustavad kunstnikud, teadurid ja kuraatorid De Structuras loodud projekte. Projekti algatajad ja partnerid kirjeldavad aga noortele kunstnikele ja kunstitöötajatele loodud karjäärivõimalusi.

Näitus "Struktuuride paljastus" jääb Kogo galeriis avatuks 6. augustini.