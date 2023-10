Vilniuses avatakse Baltimaade kunstnike rühmanäitus "Tundemaastikud"

Vilniuses Arka galeriis avatakse sel reedel Baltimaade kunstnike rühmanäitus "Tundemaastikud", kus osaleb 15 kunstnikku Eestist, Lätist ja Leedust, näituse kuraator on Šelda Puķīte.

Näitus toimub koostöös Kogo galerii ning Läti kunsti uuriva ja tutvustava organisatsiooniga Wunder Kombinat.

Tegijate sõnul toovad kunstnikud näitusele nii maagilisi kui ka apokalüptilisi maastikke, mis meenutavad poliitilisi, kultuurilisi ja ökoloogilisi atlaseid, digitaalselt muudetud metaversumeid, isiklikke sugupuid ning sentimentaalsete mälestuskildude kogumeid.

Näitusel osalevad Eike Eplik (EE), Alexei Gordin (EE), Kristi Kongi (EE), Maija Kurševa (LV), Anna Mari Liivrand (EE), Aurelija Maknytė (LT), Laura Põld (EE) ja Lou Sheppard (CA), Monika Radžiūnaitė (LT), Krišs Salmanis (LV), Rūta Spelskytė (LT), Līga Spunde (LV), Diāna Tamane (LV/EE), Neringa Vasiliauskaitė (LT/DE), Kristina Õllek (EE).

Šelda Puķīte on Eestis elav Läti kuraator, kirjastaja ja uurija. Ta on õppinud kunstiajalugu Läti Kunstiakadeemias, kus ta omandas nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi. Puķīte on korraldanud mitu rahvusvahelist näituseprojekti ja kunstimessi, kureerinud haridusprogramme ning koostanud kunstifestivalide katalooge. Alates 2020. aastast töötab Puķīte Tartus Kogo galeriis rahvusvahelise projektijuhi ja näituste kuraatorina.

"Tundemaastikud" on Arka galeriis avatud 17. detsembrini.