Galerii: Viljandis Rüki galeriis avati Eike Epliku installatsioonide näitus

Rüki Galeriis kohtuvad savist korvipunumistehnikas valminud mütoloogilised skulptuurid näituselt "Pikipiirijooksja, rotipüüdja ja müüriladuja" ning imepeenest traadist taimede seeria "Kas sina näed neid ka?"

Nende teoste koosmõjus tekib Epliku sõnul uusi tähendusi, kuid kõlama jääb looduse ja loomulikkuse küsimus. Käelise töö ja traditsioonide edasiandmise kaudu luuakse Epliku arvates nii iseennast kui ka kultuuri.

"Minu tööprotsess on alati ka hästi käeline, mis mulle väga meeldib. Saan töötada otse materjalis, kuigi on väga erinevad materjalid ja erinev lõpptulemus. Aga mingi tunnetus seal sees on siiski sama. Alati on hea, kui vaataja vaatab ise, leiab omad seosed, et kuidas teda miski kõnetab või ei kõneta. Eesmärk oligi kujutada ikkagi konkreetseid taimi, mis pole haruldased, vaid Eestis väga laialt levinud, et neile tähelepanu tõmmata. Paar inimest isegi kirjutasid ja ütlesid, et nii tore, et taimed on tõesti määratavad, sest neil on juured ja kõik tunnuseid olemas," ütles kunstnik Eike Eplik.