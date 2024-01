Pildid: Viljandis avati Lauri Koppeli unenägudest inspireeritud näitus

Reedel avati Viljandis Rüki galeriis Lauri Koppeli isikunäitus "Unenägija veel magab", kus on väljas tööd, mis on inspireeritud kunstniku unenägudest.

Graafik Lauri Koppel elab ja töötab Tallinnas. 2009. aastal sai ta Kultuuriministeeriumi poolt välja antava Eduard Wiiralti nimelise stipendiumi, 2022. aastal pälvis ta aga Eesti tähtsaima graafikakunsti auhinna ehk Wiiralti peapreemia. Suurt osa Rüki galeriis eksponeeritavatest töödest näeb avalikkus

Koppel kinnitas ERR-ile, et kõiki Viljandis näha olevaid töid on ta enne nende valmimist näinud oma unenägudes. "Olen pidanud unenägude päevikut. Ja mul ongi kogunenud teatud hulk töid, mis on siis mulle tekitanud ballasti ja see näitus ongi järjekordne püüe sellest ballastist vabaks saada," ütles ta.

Lauri Koppel lisas, et suure tõenäosusega on tema unenägude kunstiteosed hoopis maalid, seetõttu otsustas graafikuna tuntud kunstnik luua Rüki galerii näituse tarvis kaks suurt maali.

Koppel ise ütles, et tema loomingus kasutatavad motiivid viivad meid tema lapsepõlve. "See meenutab natuke võib-olla Vello Vinna graafikat. Ma olen suur Läti illustraatori Edgars Folksi fänn, see visuaalne keel ja tarbegraafika on tohutult mõjutanud mind. Mind näiteks mõjutas väga nõukogude-aegne raamatutrükk, sest tihtilugu trükiti mööda. Võis olla niimoodi, et raamatud olid täiesti erinevate värvidega ja möödatrükk tekitas mingeid uusi pindasid, uusi toone."

Lauri Koppeli isikunäitus "Unenägija veel magab" jääb Rüki galeriis avatuks 2. märtsini.