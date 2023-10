Rüki galeriis on avatud Laurentsiuse maalinäitus "Looduslik valik"

Kiirema tulemuse saavutamiseks maalib Laurentsius akrüülvärvidega. Kunstnik tunnistas, et oksi või lilli kujutades on tal need ka ateljees silma all, nagu ka loodusfotod, mis annavad küll inspiratsiooni, kuid fotol kujutatu sellegipoolest maalile jõuda ei pruugigi.

"Vahel teen niimoodi, et ühe ja sama foto järgi alustan kaht erinevat maali, aga need tulemused on niimoodi, et ühisnimetajat seal nagu väga ei ole," märkis kunstnik.

Viimasel aastal on Laurentsius püüelnud lihtsuse poole, katsetades abstraktset maali, mis tema hinnnagul võib olla märk looja küpsusest. "On mingeid perioode, kus kompad piire ja proovid nii keeruliseks minna, kui saad. Ja kui on sein ees, proovid jälle teist äärmust."

Rüki galeriis saab Laurentsiuse "Looduslikku valikut" vaadata 25. novembrini.