Viinistu kunstimuuseumis näeb Rodgersi ja Laurentsiuse uusi maale

Tünnigaleriide seintele jõudnud Rodgers ja Laurentsius on tandemina tegutsenud ka varem. Seekordne näitus kõnetab inimhingede sügavusi looduse kaudu, milleks Viinistu looduskaunis ümbrus ja mere lähedus on justkui loodud.

Laurentsiuse väljapanek kannab pealkirja "Meri".

"Viinistu on minu jaoks nostalgia koht – enam-vähem 20 aastat tagasi sattusin siia esimest korda koos maalitudengitega EKA-st ja nad maalisid siin nädal aega merd. Ja kui nüüd tuli see pakkumine, et võiks ise siin näituse teha, siis mõtlesin, et mis see muu võiks olla kui meri. Ja ma mulle on alati meeldinud, ikka aeg-ajalt katsetanud žanreid, mida ma enne pole teinud. /.../ Ma üritasin samas panna ka kokku midagi abstraktset. Ma olen ikka mõelnud, et seda võiks proovida ja merd – need kaks asja saavad kokku sellel näitusel," rääkis Laurentsius.

Rodgersi sõnul räägivad tema maalid iseenda eest, kuid näitavad eelkõige emotsioone ja ilu.

"Ma peaks ütlema, et need on sündinud viimase paari-kolme aasta nendest tundmustest, mida ma olen läbi elanud. Tegelikult on seal ka kübeke kibedust ja natukene ka tõrksust, aga samas on ka seda ilu ja soovi, sest ilu on minu jaoks see, mis annabki selle rahu – kui ma maalin, siis ma saan rahu jälle keskmesse tagasi. /.../ Ma lihtsalt ütlen, et ärge unustage ilu ära, see ju rikastab meid, annab meile rahu. /.../ Kui te olete päris selle tünni keskel, siis proovige natuke rääkida ja siis on nagu eriti psühhedeelne heli, proovige seda," kirjeldas Rodgers.

"Viinistu kunstimuusemi suvi on hästi tihe olnud ja meil on väga hea meel, et kui 2020. aastal tegime uue väljapaneku, siis külastajanumbrid on aina suurenenud ja nädalavahetused on väga tihedad. /.../ Viinistu kunstimuuseumi tünnigalerii näitusehooaeg lõpeb septembris, aga muuseum jääb avatuks ka talvel," ütles Viinistu kunstimuuseumi kuraator Andra Orn.