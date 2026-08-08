Viinistu kunstisadama Tünnigaleriis avati Andres Sütevaka näitus

Maalilise rannikuääre ja sadamaga Viinistu vanas kalurikülas asub Eesti esimene avalik erakunstimuuseum. Viinistu kunstimuuseumi osa on ka vanadesse veemahutitesse loodud Tünnigalerii, kus saab kuni septembri alguseni imetleda Andres Sütevaka värvikirevaid maale.

Galerii Truus kureeritud näitus koondab valiku viimaste aastate töödest. Galeristi sõnul tulevad Sütevaka maalide värvid ja ekspressiivsus Tünnigalerii rustikaalses keskkonnas hästi esile.

"Nendes tööstuslikes tünnides tuleb Andres Sütevaka töö ja looming kõige paremini esile, selles pole kahtlustki. See on parim koht tema tööde näitamiseks," lausus galerist Tiiu Truus.

Viimased 20 aastat on Sütevaka maalinud abstraktse ekspressionismi tehnikas. Kunstniku sõnul inspireerib teda maalima kompositsiooni ja värviprobleemide lahendamine.

"Minu maalimine on nagu malemäng. Panen ühe tooni paika, istun tugitooli, süütan sigareti. Vaatan ja kombineerin. Sobitan kokku värvipindasid ning muidugi tekstuur ja kompositsioon ka," sõnas Sütevaka.

Tekstuuri ja kompositsiooni loomiseks on kunstnik omaenda autoritehnika loonud.

"Lõuend on põranda peal ja ma valan korraga kolm-neli liitrit tekstuurimassi lõuendile ja mul on suured spaatlid. Mõne minutiga pean leidma mingisuguse kompa ja kui see on tehtud, panen töö kuivama. Tekstuur kuivab 24 tundi ja siis võtan spaatli ning hakkan seda eemaldama teatud kohtadest, et mis pole sobiv. Selle ma tõmban maalinoaga maha," ütles kunstnik.

Sütevaka on pikalt Hispaanias, Barcelonas elanud, mis peegeldub ka tema töödes.

"Kui te tulete siia Viinistu kunstitünnidesse, siis on see selge, et te näete, et väga tugevad mõjutused on Hispaaniast. Sellist värvide kakofooniat ei kohta minu meelest Eesti kunstnike hulgas. Sellist värvirõõmu ja -kooslust... Täiesti kahtlemata on siin Hispaania mõjutused. Pole kahtlustki," lausus Truus.

Näitus Tünnigaleriis on avatud 4. septembrini.