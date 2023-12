Tavatuid maalimisviise katsetanud Laurentsius avas isikunäituse "Aed"

Kunstniku sõnul katsetas ta seekord enda jaoks tavatuid maalimisviise. Unenäoliste maastikumotiivide kõrval on väljas sari, mille abstraktne minimalism mõjub kohati nagu rongiakna tagant mööda kihutav maastik või päikese käes helkiv merepind. Väljapanekut jälgib valvsal pilgul fotograaf Peeter Lauritsa portree.

"Mulle tundus, et kõik läheb siin ühte või kahte auku ja oleks vaja võõrast elementi, mis lööks selle skeemi sassi," ütles Laurentsius. "Peeter Lauritsa portree valmis kolm aastat tagasi. Miks just Peeter Lauritsa portree on siin aukohal, siis sellepärast, et kui Peeter sai 50. aastaseks, hakkasid paljud inimesed mind õnnitlema ja ma siiamaani avastan, et inimesed ei tee minul ja Lauritsal vahet. Siis maalisingi selle portree, näitamaks, et autor on Laurentsius ja maalil kujutatu on Laurits."