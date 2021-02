Laurentsiuse isikunäitus viib unenäolistele maastikutele

Draakoni galeriis on üleval maalikunstnik Laurentsiuse isikunäitus "Ühe grupp". Pärast portreede ja lillemaalide perioodi on Laurentsius nüüd jõudnud unenäoliste maastikeni, mis on aga lõuenditele jõudnud läbi rohkete filtrite.

Tulemuseks on kunstniku enese sõnul maastikud varjatud mälusoppidest, peegeldused, tajunihked ja paras annus maalitehnilisi trikke. Ja nagu ikka leiab maalidelt kunstniku signatuur-objekte, mis mõned on tuliuued, teised aga tuttavad varasemast loomingust.

"Ma olen ammu tahtnud proovida maastikku. Ma aeg-ajalt võtan uue teema, mis üldises kunstipildis väga populaarne ei ole, nii-öelda kõrges kunstis, ja kuna ma olin aasta tagasi Kanadas, siis sealsed saja aasta tagused maastikumaalijad olid tohutult populaarsed," rääkis Laurentsius "Aktuaalsele kaamerale". "The Group of Seven oli seitsmest maalijast grupp, kes kohalikku maastikku maalisid ja kuna ma sain väga palju materjali sealt, siis see kajastub ka nendes maalides, minu näituse nimi on "Ühe grupp"."